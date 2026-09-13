Радев при Макрон. Наши гвардейци на парада в Париж
В българската делегация са вицепремиерът Иво Христов и министърът на външните работи Велислава Петрова
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В българската делегация са вицепремиерът Иво Христов и министърът на външните работи Велислава Петрова
Ще бъдат почетени жертвите в Ница
Украйна ще бъде в центъра на 14 юли, а по „Шан-з-Елизе“ ще преминат 10 000 военни
Вади оръжия, закупени от Франция, Израел, Китай и Русия
Властите очакват около 2000 души да наблюдават парада
На 14 юни американският президент ще навърши 79 години
Какво направиха българските гвардейци
Днешната ни войска продължава да разчита на съветска техника, а за първи път на жълтите павета дефилираха и машини на царската ни армия
Атрактивни представителки на нежния пол в руската армия украсиха парада за Деня на победата
Повече снимки в нашата ГАЛЕРИЯ Пищен парад в Русия по повод 9 май- Ден на победата. Цялата военна мощ бе показана на Червения площад в Москва. Предс...
Силата на Русия се крие в сплотеността и предаността към Родината. Това каза руският президент Владимир Путин в своето слово по случай Деня на победат...
Вижте още снимки в нашата ГАЛЕРИЯ Русия отбелязва Дена на победата над нацистка Германия с грандиозен военен парад. Днес се навършват 71 години от п...
Вижте повече снимки в нашата ГАЛЕРИЯ Хиляди българи наблюдаваха парада в столицата по случай 6 май- Ден на храбростта и празник на Българската армия....
ГЛЕДАЙ ПАРАДА НА ЖИВО ТУК и ТУК Авиацията ще лети независимо от метеорологичните условия Военен парад в София по случай Деня на храбростта. Може да...
640 военни в 10 блока ще набиват крак на жълтите павета, командвани от контраадмирал Митко Петев Почти двойно повече военни - 1000 души, ще набиват к...
Българският лекар Янто Канети спасява пострадали на фронта срещу Япония УЕЙ ДЗИНХУАПОСЛАНИК НА КИТАЙ В БЪЛГАРИЯ Тази година се отбелязват 70 годин...
Китай проведе мащабен военен парад по случай 70-ата годишнина от победата над Япония през Втората световна война на пекинския площад "Тянанмън". Участ...
Китай демонстрира своята военна мощ на парад в столицата си Пекин. Меропирятието се проведе на площад "Тянанмън" и бе в чест на 70-годишнината от триу...
София. "Днес е 6 май и отново празнуваме тържествено Деня на храбростта и празника на Българската рмия. На Гергьовден коленичим смирено, за да почетем...
Парад с пълна бойна техника готвят военните