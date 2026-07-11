Последният парад на Макрон: Париж събира Зеленски и лидери от 25 държави

След поредица от срещи на върха зад граница френският президент Еманюел Макрон се готви за последния си парад като държавен глава, припомнят Франс прес и „Фигаро“.

Но този парад, организиран по повод френския национален празник на 14 юли, ще бъде особено необичаен. На него са поканени 25 държавни и правителствени глави от групата, наречена Коалиция на желаещите, инициирана миналата година от Макрон и от британския премиер Киър Стармър, за да предостави гаранции за сигурност на Украйна след влизане в сила на евентуално споразумение за мир в тази страна. В Коалицията на желаещите участват близо 40 страни, посочва в обширен материал БТА.

Ден преди парада по повод 14 юли Макрон събира лидерите на страните от тази Коалиция на поредното заседание в Париж. За него ще дойде и президентът на Украйна Володимир Зеленски. На тази среща, която ще се проведе в историческия комплекс „Дом на инвалидите“ в Париж се очаква лидерите на страните от Коалицията да обсъдят сътрудничеството в областта на противоракетната и противовъздушната отбрана и производството по лиценз в Украйна на нужното военно оборудване за целите на този тип отбрана, посочва Франс прес.

Преди срещата на Коалицията на желаещите Макрон ще произнесе традиционната президентска реч пред въоръжените сили, по време на която се очаква да обяви удвояване на бюджета за отбрана за период от 10 години.

Ден след това в парада по повод 14 юли, организиран в центъра на Париж, ще участват 500 военнослужещи от страните от Коалицията на желаещите, като сред тях ще има шведи, словаци, британци, румънци, австрийци, германци, поляци, австралийци и канадци. Сред гостите на парада ще бъдат украинският президент, германският канцлер, испанският премиер, италианският президент и много други.

Парадът ще протече под мотото „Стратегическо пробуждане в Европа“, пише специализираното издание „Аеротайм“. В него ще участват 6686 военни, 299 машини и 193 коня. Ще има и 98 военни самолета, в това число и 8 от други страни, и 32 хеликоптера. Ще има и около 60 дрона, допълва Франс прес. Във въздушната част на парада ще участва акробатичната военновъздушна група „Патрули на Франция“ във формация от девет самолета „Алфаджет“, ескортирани от два самолета „Мираж 2000 В“, които ще бъдат пилотирани от френски инструктори и в които ще има помощник пилоти украинци, обучени във Франция. В парада ще участват и 25 украински военнослужещи.

Това ще бъде десетият парад, на който ще присъства Макрон в качеството му на президент на Франция. Десет месеца след това той вече няма да е държавен глава.

Парадът в Париж ще последва поредица от успешни изяви на Макрон на срещи на върха, сред които тази на Европейската политическа общност в Ереван в началото на май или тази на НАТО в Анкара преди броени дни. В средата на юни Макрон беше за последно участник в среща на върха на Г-7. По стечение на обстоятелствата това беше за него и последно домакинство на този форум, Франция бидейки ротационен председател на Голямата седморка през настоящата година.

Преди броени дни Макрон стана и първият лидер на западна сила, посетил Сирия след смяната на властта там. Визитата му беше белязана от двоен бомбен атентат край хотела му, но това не наруши програмата на посещението му в Дамаск.

А кой президент ще приеме парада догодина по повод националния празник на Франция засега разбира се си остава мистерия. Според две допитвания, оповестени в четвъртък, изборите за президент догодина ще бъдат спечелени от крайнодясната лидерка Марин Льо Пен на втория тур, независимо кой е нейният опонент, припомнят Бе Еф Ем Те Ве, „Фигаро“ и „20 минют“. Но до изборите, насрочени съответно на 18 април и на 2 май догодина, нещата могат да се променят, предвид това че тепърва в надпреварата ще се включват още кандидати за президент.

След парада в Париж на 14 юли ще има и други тържествени прояви по повод националния празник на Франция. Но в същия ден в южния френски град Ница ще бъде отбелязана една трагична годишнина – 10 години от атентата от 14 юли 2016 г., в който повлиян от ислямизма терорист подкара камион по крайбрежната алея в града, където множеството празнуваше националния празник на Франция. Загинаха 86 души, а терористът беше ликвидиран от полицията. Над 450 души бяха ранени, припомнят френските медии.

По повод трагичната годишнина в Ница още утре ще има поход в памет на жертвите на атентата отпреди 10 години, припомнят „Сенюз“ и „Франс Те Ве Про“.

На 14 юли в късния следобед ще има и възпоменателна церемония, на която ще присъства Макрон. А вечерта в небето на Ница ще полетят 2016 дрона, символизиращи годината на атентата. Небето над града ще се озари и от 86 светлинни лъча, символизиращи 86-те жертви на атентата.

По време на нападението в Ница преди 10 години президент беше социалистът Франсоа Оланд, който сега е депутат във френския парламент. Той ръководеше Франция и по време на терористичните атентати в Париж през 2015 г. Миналата година отново на Макрон пък се падна задачата да оглави церемониите по повод годишнината от тези атаки, белязали френската столица съответно през януари и ноември 2015 г., припомнят френски медии.

Във връзка с предстоящите две изяви на Макрон на 14 юли, в редица медии се коментира дали на тях той най-после ще свали слънчевите очила, които носи неизменно от края на юни заради проблем с окото.

За последно френският лидер беше забелязан без този аксесоар на френско-италианската среща на върха в Антиб на 25 юни. След това и по време на срещи с чуждестранни лидери в Елисейския дворец, и по време на визитата си в Сирия, и по време на участието си в срещата на върха на НАТО в Анкара Макрон не свали нито за миг слънчевите очила, донесли му много успех още миналата зима, когато за първи път той се появи с тях на международния икономически форум в Давос.

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