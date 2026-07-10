Съдът в Атина призна полицаи за виновни-изнасилили 19-годишна

Съд в Атина призна двама полицаи за виновни в групово изнасилване на 19-годишно момиче по дело, свързано с полицейския участък в района Омония в центъра на гръцката столица през 2022 година. Решението беше взето въпреки препоръката на прокуратурата те да бъдат оправдани.

Смесеният наказателен съд в Атина постанови с мнозинство, че двамата служители са виновни по обвинението за изнасилване, съобщи bTV.

Единият от тях беше признат единодушно за виновен и за незаконно обработване на лични данни, след като според обвинението е заснел извършеното с камера, прикрепена към чантата, която е носел, съобщава "Катимерини".

Трети полицейски служител, обвинен в съучастие в изнасилването, беше оправдан с решение, взето с мнозинство.

След обявяването на присъдата съдът прекъсна заседанието и се очаква по-късно през деня да се произнесе дали на двамата осъдени ще бъдат признати смекчаващи вината обстоятелства, както и какви наказания ще им бъдат наложени.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com