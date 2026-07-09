Райско село с язовир и планина става имотен диамант. Диша във врата на Панчарево

В югоизточния край на София, там където градът постепенно отстъпва място на планината, се намира едно от малко познатите, но все по-интересни места за живот около столицата - Долни Пасарел. Селото е част от район "Панчарево" на Столична община и се намира по пътя към Самоков, в живописния Панчаревски пролом на река Искър. Само на около 30 километра от центъра на София, то предлага комбинация, която все по-трудно се намира около столицата - природа, вода, чист въздух и сравнително бърз достъп до града.

Докато през последните години имотният интерес се концентрираше върху вече утвърдени села като Бистрица, Железница, Лозен, Панчарево и Герман, Долни Пасарел постепенно започва да попада в полезрението на купувачи, които търсят следващото място с потенциал.

Тук няма усещането за предградие, което се е сляло със София. Напротив - селото запазва атмосферата на планинско място, а близостта до язовир Искър и Лозенската планина добавя стойност, която трудно се измерва само с квадратни метри.

Големият коз на Пасарел - природата

Най-голямото предимство на Долни Пасарел е неговото местоположение. Селото е разположено в район с изключителна природна среда - между Лозенската и Плана планина, край река Искър и в близост до язовир Искър. Водоемът е едно от най-важните природни богатства на района, като около него има възможности за отдих, риболов, туризъм и спорт.

Пасарелското езеро е друг символ на района. Малкият водоем край селото създава усещане за курортна зона, което е един от факторите, които привличат хора, търсещи втори дом или къща за уикенда.

Това е и причината все повече купувачи да гледат към места, които предлагат не просто жилище, а начин на живот.

Достатъчно близо до града, достатъчно далеч от шума

Долни Пасарел има основната инфраструктура, необходима за постоянно живеене - магазини, училищна и детски градини и площадки, транспортна връзка със София и достъп по основния път към Самоков.

През последните години в селото са извършвани подобрения по местната инфраструктура, включително ремонти на водопроводната мрежа и подобрения по електрозахранването.

Слабата страна остава това, че районът все още не предлага градската инфраструктура на по-развитите южни квартали и села около София. Липсват големи търговски центрове, множество услуги и модерна бизнес среда.

Но точно тази дистанция от градската динамика се превръща в предимство за хората, които търсят спокойствие.

Парцели и имоти с потенциал

Имотният пазар в Долни Пасарел все още е далеч от ценовите нива на най-популярните села около София. Това е една от причините районът да бъде интересен за инвеститори и купувачи, които търсят следващата вълна.

Предлагането е ограничено - основно се срещат къщи с двор, стари селски имоти за ремонт и парцели. В актуалните обяви се виждат различни типове имоти - от по-малки стари къщи до големи терени, включително парцели в близост до язовир Искър.

Цените са силно зависими от местоположението, достъпа, гледката и статута на земята.

Старите къщи с двор обикновено се движат в диапазона около 120 000–180 000 евро, като цената зависи от състоянието и размера на имота. По-нови или напълно ремонтирани къщи с добра гледка могат да достигнат и по-високи нива.

Парцели с комуникации и добър достъп са най-търсени. Особен интерес има към терени с гледка към водата или планината, където цената може да бъде значително по-висока от средната за селото.

Къщите са новият хит

Ако преди години купувачите около София търсеха основно апартаменти, днес тенденцията е различна. Все повече хора искат собствен двор, зеленина и пространство. Точно тук Долни Пасарел има силно предимство.

Търсят се модерни еднофамилни къщи между 150 и 250 квадратни метра, с двор, панорамна гледка и място за домашен офис. След пандемията профилът на купувача се промени - много хора вече могат да работят дистанционно или хибридно и са готови да заменят централната градска локация с природна среда.

На този етап в Долни Пасарел няма голям бум на затворени комплекси, какъвто се наблюдава в Лозен, Бистрица или районите около Витоша. Пазарът все още е по-скоро индивидуален - покупка на парцел и строителство на частна къща.

Това обаче може да се промени, ако интересът към района продължи да расте.

Кои са купувачите на имоти в Долни Пасарел

Новите собственици в селото най-често са хора на възраст между 35 и 55 години, с добра покупателна способност, които вече са преминали през етапа на апартамент в града.

Сред тях има семейства с деца, предприемачи, хора със свободни професии и българи, които се завръщат от чужбина.

Те не търсят просто евтин имот. Търсят качество на живот - въздух, природа, сигурност и пространство.

Все по-често се появява и друг тип купувач - човекът, който вижда Долни Пасарел като инвестиция. Логиката е проста: местата край София с ограничен ресурс - вода, планина и добра достъпност, постепенно стават все по-ценни.

Забележителностите, които дават бъдеща стойност

Язовир Искър - най-големият природен капитал

Близостта до язовир Искър е най-силният коз на района. Водният басейн превръща селото в място с туристически потенциал и възможности за развитие на къщи за гости, малки семейни комплекси и рекреационни проекти.

Връх Половрак - панорамата над София

Лозенската планина предлага маршрути и гледки, които правят района привлекателен за любителите на природата. Сред емблематичните места е връх Половрак, откъдето се откриват панорами към София, Витоша, Рила и язовир Искър.

Урвич и старите крепости край Искър

Историята също е част от чара на района. Крепостта Урвич край Панчаревския пролом е едно от местата, които добавят културна стойност към района и могат да бъдат основа за развитие на исторически туризъм.

Долни Пасарел срещу хитови села около София

В сравнение с Бистрица и Железница, Долни Пасарел все още е по-достъпен ценово. Той няма техния престижен статут и близост до Витоша, но предлага друг тип предимство – вода и по-див пейзаж.

Спрямо Лозен, който през последните години се превърна в един от най-търсените райони около София, Пасарел е по-назад като развитие, но има сходен потенциал – големи парцели, природа и добра връзка със столицата.

Докато Панчарево вече е преминало през сериозен ценови скок, Долни Пасарел изглежда като по-ранен етап от същия процес.

Ще стане ли следващият имотен хит край София?

Вероятността интересът към Долни Пасарел да расте е голяма. Причината е, че около София свободните места с комбинация от природа и достъпност намаляват.

Селото има всички предпоставки за постепенно развитие – природен ресурс, близост до столицата и възможност за изграждане на нов тип жилищни проекти.

Големият въпрос е дали инфраструктурата ще успее да настигне интереса. Ако се подобрят транспортните връзки, услугите и се появят качествени нови жилищни проекти, Долни Пасарел може да повтори модела на други вече популярни села около София.

Следващите няколко години могат да се окажат решаващи. Защото най-ценните имоти край големите градове вече не са тези с най-близкия адрес, а тези с най-доброто усещане за живот.

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