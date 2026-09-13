Селото с кристалния въздух стана имотен магнит. Засенчи Драгалевци с резиденциите си
Най-яркият символ е къщата за 880 000 евро
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Най-яркият символ е къщата за 880 000 евро
На крачка от София се ражда новия квартал на богатите
Огромен интерес към парцелите за строеж
Петима от пострадалите са в тежко състояние
Пренасочват движението към София
Изворите са 12 на брой и датират от времето на древните траки
При евентуална експлозия целият тунел ще се задими за секунди
Василев посочва финалната версия на Плана за възстановяване и устойчивост
Една спукана гума предизвика истински хаос
Премиерът Николай Денков припомни, че магистрала "СТрума" е трябвало да бъде готова за Олимпийските игри през август 2004 г.
Днес движението през тунел "Железница" на магистрала "Струма" ще бъде пуснато
Пускал най-дългия тунел у нас
В обхвата на тунела има активирани свлачища, които бяха укрепени миналата година
Не работи напълно
Той е част от АМ „Струма“ и е най-дългият у нас
Руските власти дълго време обсъждаха този проект от финансова и икономическа гледна точка
Случилото се е на 52-годишен пастир
От БДЖ казаха, че има проблем и закъснението се дължи на аварирал вчера товарен влак
Възможно е до два месеца да бъде пуснато движението по едното платно на АМ „Струма“
Премиерът заръча да се обновят всички останали тунели в страната и да се изградят аварийни изходи