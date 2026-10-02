Тръгна версия с фатална грешка на Илиян Филипов преди убийството

Илиян Филипов неведнъж е попадал в остри конфликти – с фенове на „Ботев“, на пътя и, по свидетелски разкази, с представители на институции.

Част от тези случаи са документирани с видео и аудио записи, но сами по себе си не доказват мотив за убийството му.

На този фон разследващите вече посочиха финансов спор между него и задържания Славчо Мегеров като основна линия, а какво точно е довело до фаталната ескалация в онази нощ тепърва трябва да бъде установено, пише Трафик нюз

Директорът на полицията в Пловдив старши комисар Васил Костадинов съобщи, че двамата са имали среща около две седмици преди убийството, а в нощта на престъплението между тях е възникнал скандал. Съседи са чули разправия от входа на кооперацията, в която е станало убийството.

Според наблюдаващия прокурор мотивът се разглежда като финансов. В публичното пространство се появиха и твърдения за неуредени сметки и евентуална връзка с нелегален хазарт.

Sportal свързва Мегеров с нелегален хазарт и посочва като една от версиите значителни финансови претенции към Филипов.

Как точно е ескалирал конфликтът в нощта на убийството остава предмет на разследването. Версията, че Филипов е реагирал остро или е отправил обиди, след което Мегеров е извадил оръжие, се коментират от хората, които познаваха темперамента на жертвата-

Именно характерът на отношенията между двамата и поведението на Филипов при конфликти са част от контекста, който сега отново влиза във фокуса.

През последните години името му неведнъж беше свързвано с остри публични сблъсъци, част от които са документирани с видеозаписи.

Един от най-известните случаи е от февруари 2024 г., когато беше публикувано видео от района на стадион „Христо Ботев“.

На него се вижда как Филипов влиза във физическа саморазправа с покойния вече фен на жълто-черните Велизар Цолакидис. Според описанието на случая бизнесменът слиза от автомобила си, отправя реплики към Цолакидис, а след това се стига до ритници, замахване и удар с глава.

По-късно Цолакидис съобщава, че след първоначален отказ за образуване на досъдебно производство случаят е върнат за ново разглеждане след произнасяне на Върховната прокуратура. Той твърди, че е представил медицински документи, видеозаписи и данни за свидетели.

Тези случаи сами по себе си не доказват нищо по настоящото разследване за убийството и не могат да бъдат използвани като доказателство за причината за престъплението. Те обаче показват, че през годините Филипов нееднократно е попадал в остри конфликти, част от които са останали записани на видео.

Подобни твърдения има и за остър тон при контакти с други институции, свързани с проверки на камиони, кариери и дейности на негови фирми.

Дали подобни реплики е използвал и срещу заподозрения за убийството, можем само да гадаем. Повече информация се очаква на мярката за неотклонение на Мегеров в неделя в Окръжния съд в Пловдив.

Филипов в продължение на години беше и една от най-видимите фигури около „Ботев“ Пловдив, включително покрай строителството на стадион „Христо Ботев“. Това го поставяше в центъра на редица спорове с фенове, представители на клуба и местната власт.