Криминалист заплете мистерия с убийството на Филипов

Един куршум в главата на бизнесмена Илиян Филипов е сред ключовите детайли, които поставят въпроси около версията за поръчково убийство. Това коментира в „Интервюто в Новините на NOVA” бившият началник на отдел „Убийства“ в МВР и криминалист Ботьо Ботев.

По информация на NOVA МВР е задържало заподозрян за убийството. Има данни, че именно той е физическият извършител. Задържането е извършено в София, а на място са започнали процесуално-следствени действия.

Според Ботьо Ботев обаче начинът, по който е извършено убийството, не съответства на познатата му практика при поръчковите екзекуции. „За мен, тъй като през мен са минали почти всички знакови убийства - няма случай, в който поръчково убийство, извършено от платен килър, да е било без контролен изстрел“, заяви криминалистът.

Именно фактът, че е произведен само един изстрел, според Ботев е важен детайл. „Един изстрел. Но той може да е жив, независимо че е стрелял в главата му“, коментира той, като подчерта, че все още липсва достатъчно конкретна информация за обстоятелствата около престъплението.

По думите му при професионално извършено поръчково убийство обикновено има действия, чрез които извършителят се уверява, че жертвата е мъртва.

„Такава е практиката при поръчковите убийства. Няма случай, в който килър, който е подготвен, който е организирал цялото изпълнение - да не направи контролен изстрел, тоест да се убеди, че смъртта е настъпила“, каза криминалистът.

Ботев допуска, че между жертвата и задържания може да е имало предварителен контакт. „Убиецът е комуникирал и там е имал някаква среща. Те са имали някаква среща там. Не може по друг начин да е“, заяви той.

Криминалистът е категоричен, че на този етап не бива да се правят окончателни изводи за мотива. „За мотивите може да се говори едва, когато се разплетат нещата в истинския смисъл на думата“, посочи Ботев.