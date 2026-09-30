Спорт

Венци Стефанов потресен. Разкри истина за Илиян Филипов

Босът на Славия шокиран от убийството

Венци Стефанов потресен. Разкри истина за Илиян Филипов
30 сеп 26 | 14:10
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Влади Кирилов

„Бог да го прости Илиян Филипов, сега научавам от вас за ужасното убийство“, коментира пред БЛИЦ босът на Славия Венци Стефанов.

Нашата агенция го потърси, тъй като напоследък той и собственикът на Ботев Пловдив отново имаха пререкания през медиите.

„Знаете – за умрелия или хубаво, или нищо. Наистина съжалявам и изказвам съболезнования.

Нашата последна закачка беше свързана с футболистите, които са викани в националния отбор. Казах, че разликата между Балов и Чандъров, който е играч на Ботев Пловдив, е като тази между Лом и Лондон. После Илиян ми отговори, че ще заведе до британската столица, за да я разгледам. Жалко, че не успя да ме закара в Лондон….“, коментира Венци Стефанов.

Така наречените словесни престрелки между нас започнаха, когато един бивш футболист на Ботев Пловдив, който е при мен в Славия, дойде и ми съобщи, че са се опитали да го „хванат“. Става въпрос за Лазар Марин и за един мач между двата отбора. Момчето, право за смелостта му, призна, че му звъннал човек от Ботев, оторизиран от Филипов. Предложили му пари, за да играе симулативно в мача между нас и Ботев.

Аз, помните, веднага алармирах полицията. Започна разследване, вдигна се дандания. Разпитали са Илиян Филипов и така стартираха словесните атаки между нас.  Той тръгна да ме съди…

Но аз никога не съм го виждал на живо. Нито на мач, нито на улицата, нито в кафене, нито в ресторант. Никъде. Просто, когато сме играли с Ботев Пд, или той, или аз не сме били на стадиона.

Ще ви кажа и друго – даже не сме се чували по телефона.

Щом даваше пари за футбола, значи е бил добър човек.

А, това, че е допускал понякога грешки, е присъщо на хората с по-високо его.

Аз никога лично не съм го нападал. Нито съм имал нещо против него.

Предполагам, че убийството му няма нищо общо с футбола“, завърши босът на Славия.

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Автор Влади Кирилов

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