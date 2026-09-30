Русе отново става европейска столица на стрелбата с лък

Русе ще бъде домакин за трети път на Европейската клубна купа по стрелба с лък, която ще се проведе на 3 и 4 октомври на Градския стадион. Над 80 състезатели, разпределени в 20 отбора от седем държави, ще премерят сили в престижната надпревара. Участие ще вземат стрелци от България, Франция, Германия, Словения, Испания, Беларус и Русия. Страната ни ще бъде представена от четири отбора, сред които и домакините от русенския клуб „Джамбо-2006“.

Два дни битка за европейските отличия

Организатори на събитието са Българската федерация по стрелба с лък, Община Русе и Спортен клуб „Джамбо-2006“. Състезанието ще бъде в дисциплината рекърв и ще включва мъжка и женска отборна надпревара. Сред официалните гости се очакват президентът на Българската федерация Атанас Темелков и представители на Европейската федерация по стрелба с лък (WAE).

Програмата започва още на 2 октомври с официална тренировка на състезателното поле и техническа среща на ръководителите на отборите. Същинската надпревара стартира на 3 октомври в 9:30 ч. със загрявка, а половин час по-късно започват квалификациите. Следобед са предвидени отборните срещи в отделните групи.

Решителните двубои ще бъдат на 4 октомври. Състезателният ден отново започва в 9:30 ч., след което предстоят полуфиналите и срещите за бронзовите и златните медали при жените и мъжете. Церемонията по награждаването е насрочена за 12:40 ч.

Трето домакинство за крайдунавския град

„Третото домакинство на Русе е признание за натрупания организационен опит на СК „Джамбо-2006“ и за успешното партньорство с Българската федерация по стрелба с лък и Община Русе“, заяви кметът Пенчо Милков.

Според организаторите Европейската клубна купа ще събере в Русе спортисти със сериозен състезателен опит и ще даде възможност на българските представители да премерят сили с отбори от различни европейски държави. Очакват се оспорвани срещи и силна конкуренция за медалите.