Спорт

Русе отново става европейска столица на стрелбата с лък

20 отбора от седем държави излизат на Градския стадион на 3 и 4 октомври

Русе отново става европейска столица на стрелбата с лък
30 сеп 26 | 9:24
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Иван Ангелов

Русе ще бъде домакин за трети път на Европейската клубна купа по стрелба с лък, която ще се проведе на 3 и 4 октомври на Градския стадион. Над 80 състезатели, разпределени в 20 отбора от седем държави, ще премерят сили в престижната надпревара. Участие ще вземат стрелци от България, Франция, Германия, Словения, Испания, Беларус и Русия. Страната ни ще бъде представена от четири отбора, сред които и домакините от русенския клуб „Джамбо-2006“.

Два дни битка за европейските отличия

Организатори на събитието са Българската федерация по стрелба с лък, Община Русе и Спортен клуб „Джамбо-2006“. Състезанието ще бъде в дисциплината рекърв и ще включва мъжка и женска отборна надпревара. Сред официалните гости се очакват президентът на Българската федерация Атанас Темелков и представители на Европейската федерация по стрелба с лък (WAE).

Програмата започва още на 2 октомври с официална тренировка на състезателното поле и техническа среща на ръководителите на отборите. Същинската надпревара стартира на 3 октомври в 9:30 ч. със загрявка, а половин час по-късно започват квалификациите. Следобед са предвидени отборните срещи в отделните групи.

Решителните двубои ще бъдат на 4 октомври. Състезателният ден отново започва в 9:30 ч., след което предстоят полуфиналите и срещите за бронзовите и златните медали при жените и мъжете. Церемонията по награждаването е насрочена за 12:40 ч.

Трето домакинство за крайдунавския град

„Третото домакинство на Русе е признание за натрупания организационен опит на СК „Джамбо-2006“ и за успешното партньорство с Българската федерация по стрелба с лък и Община Русе“, заяви кметът Пенчо Милков.

Според организаторите Европейската клубна купа ще събере в Русе спортисти със сериозен състезателен опит и ще даде възможност на българските представители да премерят сили с отбори от различни европейски държави. Очакват се оспорвани срещи и силна конкуренция за медалите.

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Автор Иван Ангелов

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