Албена излъчи шампионите за „Купа Република България“ по прескачане на препятствия

С участието на 30 състезатели от цялата страна в Албена приключи четвъртият, финален кръг на турнира по прескачане на препятствия „Купа Република България“. Надпреварата се проведе на 19 и 20 септември и включваше изпитания в три категории, съобщи Георги Трифонов, заместник-директор „Контрол на качеството“ в „Албена“ АД.

Големият победител в крайното класиране на веригата е Антон Дацински с кон Караско. Тандемът събра най-много точки от четирите кръга и стана носител на „Купа Република България“.

Приз „Албена“ за победата във финалното изпитание спечели Красимир Димитров с Lost in You. Така отличието за последния кръг и купата за цялата верига отидоха при различни тандеми.

По информация на Трифонов втори във финалния паркур се класира Венцислав Изов, а трети - Стоян Китаровски с Arena Of Escus Z. Антон Дацински с Караско завърши четвърти, което му осигури достатъчно точки за първото място в общото класиране. Пети остана Ивайло Любенов с Пали.

Успех за домакините донесе Добромир Петров от клуб по конен спорт „Албена“. С кон Истанбул той спечели големия паркур през първия състезателен ден и приз „Геранея“.

Сред най-атрактивните участници бяха децата в пони паркурите. В първия ден победителка стана Делия Василева със Sun Rise, а във втория - Кристияна Димитрова с пони Росина. Кристияна е дъщеря на носителя на приз „Албена“ Красимир Димитров, уточни Трифонов.

При децата до 14 години се отличи Александра Атанасова с Адана от клуб „Генерал Иван Колев“ в село Малка Смолница, община Добричка. В първия ден тя спечели изпитанието за приз „Alera Equip“. След нея се наредиха Дея Светлиева с Микая от клуб „Левски“ - София, и Кристияна Димитрова с Уайт Найт.

Програмата постави различни технически предизвикателства пред ездачите. При понитата височината на препятствията беше 70 сантиметра в първия ден и 75 сантиметра във втория, а при децата до 14 години - 105 сантиметра. За петгодишните и по-възрастните коне бяха предвидени паркури с препятствия от 125 и 130 сантиметра, като финалното изпитание за приз „Албена“ беше с еднократен бараж.

Общият награден фонд на турнира беше 7660 евро, като за детските категории бяха предвидени розетки и предметни награди. Събитието се организира от „Албена“ АД със съдействието на Българската федерация по конен спорт.

Според Георги Трифонов отзивите за организацията са много добри. Той сподели и възможността форматът да бъде разширен през следващата година.

По думите му опитният треньор Стоица Аргилашки е изразил мнение, че турнирът има сериозни шансове да стане кръг от международна надпревара. Идеята е да бъдат привлечени участници от Румъния, Гърция и други балкански и европейски държави.

Интерес към организирането на подобни състезания има и от други черноморски дестинации, което според Трифонов създава възможност за развитието на по-мащабна турнирна верига.