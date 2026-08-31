Световен шампион загина в трагичен инцидент

Световният шампион по каяк Гергьой Борош е починал на 43-годишна възраст, съобщи унгарската федерация.

Официалната причина за смъртта на спортиста не е обявена. Според информация на Index.hu Борош е загинал при инцидент, след като върху него е паднала стъклена стена по време на изграждането на кортове за падел, пише БГНЕС.

Във връзка с трагедията правоохранителните органи са образували наказателно производство по подозрение за проявена небрежност, довела до смъртта на човек. Експерти разследват обстоятелствата около инцидента.

Борош става световен шампион в дисциплината каяк четворка през 2007 година. Той е също сребърен медалист от световно първенство и европейски шампион.