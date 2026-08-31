Любо Пенев на големия празник : Никога не се предавам

Днес големият Любослав Пенев празнува 60-ия си юбилей. С пост в социалните мрежи, легендата на родния футбол, който се бори с коварно заболяване, отново припомни на всички, че е смело момче и никога не се предава.

Ето какво написа настоящият треньор на "Локо" (Сф):

60. Шест десетилетия живот – победи, загуби, велики моменти и трудни битки. Футболът ми даде много, но най-ценни остават хората, които са били до мен през годините.

Благодаря на семейството, приятелите, съотборниците, футболистите и на всички, които са ме подкрепяли – и в победите, и в трудните моменти.

Никога не съм се предавал - нито на терена, нито извън него. Продължавам напред.

Благодаря ви за уважението и всички пожелания!

Бъдете здрави!