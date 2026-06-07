Голяма новина за Любо Пенев. Връща се

Любослав Пенев се завръща в треньорската професия, потвърди собственикът на "Локо" (Сф) Веселин Стоянов. Той обясни, че е постигната договорка с 59-годишния специалист и през следващата седмица той ще бъде представен като наставник на столичния клуб, съобщава в. "Сега".

По думите на Стоянов договорът на Любослав Пенев ще бъде за сезон 2026/27, с опция да бъде удължен до лятото на 2028 г.

Новината идва на фона на тревогите около здравословното състояние на Пенев, който в края на ноември м.г. беше приет по спешност в болница в Германия, след като бе диагностициран със злокачествено заболяване - тумор в единия бъбрек. Интензивното лечение там, както и последвалата терапия в България обаче са дали положителен ефект и в момента състоянието на Пенев е добро. Потвърди го и Стилиян Петров, който бе организатор на състоялия се вчера "Мач на надеждата" в Бургас. Приходите от благотворителното събитие отидоха в подкрепа на лечението на Любослав Пенев и Петър Хубчев, който също провежда възстановителна терапия, след като му бе открит тумор в мозъка.

Ако думите на Веселин Стоянов се потвърдят и Пенев бъде представен в следващите дни като треньор на "Локо" (Сф), това ще е четвъртият столичен клуб, в който е работил след ЦСКА, ФК ЦСКА 1948 и "Царско село". Бил е наставник също на пловдивските "Ботев" и "Локо", на "Литекс", "Хебър", и на втория отбор на "Валенсия", а от ноември 2011 до ноември 2014 г. бе селекционер на националния тим на България.





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