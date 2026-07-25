Там злобари няма! Карабах похвали сериозно Христо Янев

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев получи признание в Азербайджан не само за представянето на отбора си срещу Карабах, но и за поведението си край тъчлинията по време на двубоя от втория квалификационен кръг на Лига Европа.

След равенството в първата среща наставникът на домакините Гурбан Гурбанов отправи добри думи към българския специалист, а местната медия Global.az обърна специално внимание на жеста на Янев към полузащитника на Карабах Кади Боржеш.

По време на първото полувреме бразилецът падна тежко край страничната линия, непосредствено до техническата зона на ЦСКА. Христо Янев реагира незабавно, като се насочи към футболиста и се опита да му окаже помощ преди намесата на медицинския екип.

„Един от най-запомнящите се моменти в мача между Карабах и ЦСКА беше ситуацията с Кади Боржеш. Когато бразилският полузащитник падна край тъчлинията, старши треньорът на ЦСКА Христо Янев веднага се поинтересува от състоянието му и се опита да помогне. Българският специалист остави съперничеството на заден план, а постъпката му се превърна в пример за спортсменство, феърплей и взаимно уважение – основни ценности във футбола“, написаха от азербайджанското издание.

За ЦСКА предстои натоварена програма през следващите дни. Преди реванша с Карабах в София, който ще се играе на 30 юли от 21:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“, „армейците“ ще приемат Ботев Пловдив в двубой от първенството.

Срещата с пловдивчани е насрочена за понеделник от 21:15 часа и е от голямо значение за амбициите на ЦСКА в шампионата. Основната цел на клуба през сезона остава спечелването на титлата, което прави всяка загуба на точки потенциално решаваща в битката за върха.