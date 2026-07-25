Юрген Клоп заплаши Германия с напускане!

Юрген Клоп започна престоя си като селекционер на Германия с предупреждение, че ще напусне поста, ако медиите не зачитат правото на личен живот на семейството му. В петък Германия обяви бившия треньор на Ливърпул за наследник на Юлиан Нагелсман, след като последният напусна след отпадането от Парагвай на световното първенство.

С поемането на националния отбор на страната си, Клоп се завръща към работата като треньор на пълно работно време за първи път, след като приключи 9-годишния си престой начело на Ливърпул.

59-годишният Клоп подписа четиригодишен договор, говори повече от 45 минути на пресконференция и даде ясно да се разбере, че е приел поста от национална гордост, а не защото е имал нужда да се върне във футбола.

„Ако в даден момент всички вие решите - не е достатъчно само един или двама да мислят така - че трябва да си тръгна, ще си тръгна без обезщетение“, заяви Клоп пред журналистите. „Ако се нахвърлите върху семейството ми и не ги оставите на мира, ще си тръгна", заплаши Клоп.