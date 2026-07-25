Любо Пенев вкара в играта героя на Испания

Испания е новият световен шампион по футбол, а героят на нацията се казва Феран Торес.

Роденият на 29 февруари 2000 г. футболист на Барса вкара единствения гол във финала на Мондиал 2026 срещу Аржентина и така Лео Меси и компания бяха свалени от световния връх!

Феран обаче нямаше да стигне дотук, ако не бе Любо Пенев!

Кариерата на родения във Фойос играч тръгва в дубъла на Валенсия през сезон 2016/17 г. В него той е повикан обаче едва 5 пъти и получава общо 74 игрови минути в два от мачовете под ръководството на Куро Торес.

Човекът, който забелязва таланта на Феран и започва да го налага във Валенсия Местая, е новият треньор на втория тим на прилепите – Любослав Пенев!

Любо идва на работа в клуба през лятото на 2017 г. и остава до ноември същата година. Той упорито залага на Феран и убеждава ръководството, че талантливият футболист може да се наложи и в първия тим. И Ел Голеадор се оказва прав.

Още през ноември същата година Феран влиза срещу Сарагоса за Купата на краля (30 ноември 2017 г.), а през декември записва и първи минути в Ла Лига срещу Ейбар (16 декември 2017 г.).

До края на шампионата записва минути в общо 13 мача за първенството и 3 за купата. И нещо любопитно – в дубъла на Валенсия Феран е съотборник с Алекс Сентейес от Левски!

От следващия сезон вече е неизменен титуляр за тима от „Местая“, който го продава на Манчестър Сити през август 2020 г. за едва 23 млн. евро. Това отприщва недоволството на черно-белите фенове срещу собственика Питър Лим.

Днес Феран Торес е любимец на феновете на Барселона, а от тази нощ и на цяла Испания!

Феран крие българска любов у дома

Само часове след като се превърна в национален герой на Испания, Феран Торес привлече вниманието и с една от най-милите истории в личния си живот.

Авторът на победния гол срещу Аржентина дели дома си с българското куче Майло, спасено от мизерия край Дряново. От изоставено животинче под мост Майло стига до Манчестър, Барселона и прегръдките на световна футболна звезда. През септември 2021 г. Феран Торес осиновил Майло чрез организация във Великобритания, с която българският приют работел по това време. Тогава нападателят се състезавал за Манчестър Сити и живеел в Англия. Така кученцето, намерено под мост край Дряново, заминало за Острова и се нанесло при една от изгряващите звезди на европейския футбол.

Торес не се разделил с Майло и след трансфера си в Барселона. Когато футболистът се прибрал в Испания, българското куче тръгнало заедно с него. Днес Майло живее с нападателя и още три негови домашни любимци. С други думи, спасеното край Дряново куче вече има собствен звезден отбор.

Българският Майло стана любимец в социалните мрежи

Феран Торес редовно публикува снимки с Майло в социалните мрежи. Така кучето от Дряновския Балкан постепенно станало разпознаваемо сред почитателите на футболиста. „За нас беше огромна чест, че Феран избра да осинови куче именно от нашия приют. Майло е изключително интелигентно куче, а Феран е прекрасен посланик на българските кучета, защото редовно публикува снимки с него“, заяви Ема Смит. По думите ѝ известността на Торес е помогнала и на други животни от приюта да намерят семейства. Хора, видели снимките на футболиста с Майло, започнали да се интересуват от възможността да осиновят спасено куче. Така малкият Майло не само намерил дом, но неволно се превърнал и в реклама на българските бездомни животни по света. Последната информация, с която приютът разполага, е от 2025 г. Тогава Майло се чувствал отлично, бил напълно приспособен към живота в Испания и продължавал да бъде неразделна част от дома на Феран Торес. Кучето живее с още трима любимци на футболиста и очевидно се радва на внимание, грижи и истинско семейство. Историята му отново привлече внимание именно сега, когато неговият стопанин се превърна в една от най-обсъжданите личности на планетата.