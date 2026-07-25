Спорт

Изпитание за Левски в столично дерби ПРОГРАМАТА

Днес има два мача от Ефбет лига

Изпитание за Левски в столично дерби ПРОГРАМАТА
Снимка: startphoto.bg
25 юли 26 | 11:12
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Влади Кирилов

Днес са първите две срещи от втория кръг на новия ни шампионат в Ефбет лига. Ето програмата.

Diema Sport

19:00 ЦСКА 1948 - Ботев Враца, efbet Лига

21:15 Локомотив София - Левски, efbet Лига

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Автор Влади Кирилов

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