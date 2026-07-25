Изпитание за Левски в столично дерби ПРОГРАМАТА

Днес са първите две срещи от втория кръг на новия ни шампионат в Ефбет лига. Ето програмата.
Diema Sport
19:00 ЦСКА 1948 - Ботев Враца, efbet Лига
21:15 Локомотив София - Левски, efbet Лига
Днес са първите две срещи от втория кръг на новия ни шампионат в Ефбет лига. Ето програмата.
Diema Sport
19:00 ЦСКА 1948 - Ботев Враца, efbet Лига
21:15 Локомотив София - Левски, efbet Лига
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