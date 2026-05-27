Вече е чут скандалният запис на реферите в Разград

Международната бойна галавечер SENSHI 31 е в събота, но цяла седмица по-рано Идан Нахмиас от Лудогорец демонстрира отлични техники от кикбокса. Не между въжетата обаче, а по време на футболния мач с ЦСКА (1:0) в Разград от последния кръг на Първа лига.

Темата продължава да е обект на сериозна обществена дискусия, след като съдийската бригада подмина очевидната дузпа за 31-кратния шампион, а след това от ВАР буса също останаха безмълвни.

Представител от висшето ръководство на ЦСКА е бил на базата на БФС в Бояна и е видял и чул записа от ВАР комуникацията между арбитрите, съобщава "Дарик радио". Вчера от ЦСКА обявиха, че искат да се запознаят с комуникацията между съдийския екип.

Хора от СК са пуснали записа на фактор от управата столичния гранд, който е видял и чул какво са си казали реферите.

Това не е първият подобен случай от началото на сезона. Представители на Ботев Пловдив и Левски вече имаха шанс да чуят комуникацията между рефери по време на мач за срещи, в които имаха претенции от съдийски характер.

