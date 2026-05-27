Избухна неочакван скандал в ЦСКА с Христо Янев!

Ултрасите на ЦСКА излязоха с позиция относно новия контракт на наставника Христо Янев. Организираните привърженици заявяват, че ще подкрепят своя любим отбор, но не стоят зад този треньор.

Ето и цялата им позиция:

Във връзка с днешното преподписване на Христо Янев за нови две години от страна на нашия любим клуб искаме да обявим кратко и ясно няколко неща, които няма как да премълчваме повече.

“Сектор Г” ще продължи да подкрепя любимия си отбор както е било досега, но категорично не подкрепя и не стои зад старши-треньора му. В тежък разрез с нашите разбирания е ЦСКА да прави тънки сметки и да излиза с резервни футболисти в най-големия мач за сезона, без значение от класиране, коя поред среща срещу “онези” е или каква е формата на футболистите ни.

Във всяко дерби се играе единствено и само за победа и с това никога и по никакъв начин няма да направим компромис!

На второ място ще оставим без детайлен коментар действията и думите на старши-треньора ни непосредствено след спечелването на Купата на България пред камерите и микрофоните на редица медии – обиждането на един от лидерите на Северната трибуна, която те е подкрепяла през целия сезон, скандирала ти е името и пред която си идвал неведнъж да “благодариш” е всичко друго, но не и мъжка и достойна постъпка.

Никой не е по-голям от ЦСКА и обединената червена общност. Така е било, така ще бъде и занапред!

от Фен Клуб “Сектор Г”

