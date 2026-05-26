Решава се съдбата на Христо Янев в ЦСКА

Вървят преговори за чуждестранен треньор

26 май 26 | 13:11
Владислав Колев

Както имаше многократни индикации напоследък, ръководството на ЦСКА преговаря за нов старши треньор на отбора от следващия сезон, съобщава "Тема Спорт". Армейците имат желанието да привлекат реномиран чуждестранен специалист с успехи, с когото да се представят силно в евротурнирите и да преборят Левски за титлата догодина.

Очаква се треньорският въпрос при червените да бъде решен най-късно до края на настоящата седмица, но това може да се случи и в буквално всеки един момент.

Христо Янев може да остане начело на отбора само при условие, че силните хора в 31-кратния първенец не успеят да се разберат за договор с избрания кандидат от чужбина. След снощния сблъсък в Разград, който ЦСКА загуби с 0:1 в самия край, но и в който бе брутално ощетен от съдиите, и Янев и спортният директор Бойко Величков дадоха да се разбере, че предстоят разговори, за да стане ясно какво ще е бъдещето на настоящия наставник.

