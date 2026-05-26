Решава се съдбата на Христо Янев в ЦСКА

Както имаше многократни индикации напоследък, ръководството на ЦСКА преговаря за нов старши треньор на отбора от следващия сезон, съобщава "Тема Спорт". Армейците имат желанието да привлекат реномиран чуждестранен специалист с успехи, с когото да се представят силно в евротурнирите и да преборят Левски за титлата догодина.

Очаква се треньорският въпрос при червените да бъде решен най-късно до края на настоящата седмица, но това може да се случи и в буквално всеки един момент.

Христо Янев може да остане начело на отбора само при условие, че силните хора в 31-кратния първенец не успеят да се разберат за договор с избрания кандидат от чужбина. След снощния сблъсък в Разград, който ЦСКА загуби с 0:1 в самия край, но и в който бе брутално ощетен от съдиите, и Янев и спортният директор Бойко Величков дадоха да се разбере, че предстоят разговори, за да стане ясно какво ще е бъдещето на настоящия наставник.

