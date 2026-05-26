ЦСКА изпусна шанса си в Разград, Чочев нанесе решителния удар

Лудогорец се наложи над ЦСКА с 1:0 в Разград в последния кръг на Първа лига след гол на Ивайло Чочев в четвъртата минута на добавеното време. Успехът остави домакините на третото място в крайното класиране с 67 точки и им осигури домакински бараж срещу Локомотив Пловдив за участие в Лигата на конференциите.

ЦСКА завърши четвърти с 63 точки след мач, в който имаше достатъчно положения, но не намери път към мрежата. Лудогорец бе воден от Микаел Старе, който замени на скамейката отсъстващия старши треньор Пер-Матиас Хьогмо.

ЦСКА влезе по-остро в срещата и още в началните минути постави защитата на домакините под напрежение. Макс Ебонг получи възможност след грешка при изнасянето на Лудогорец и стреля опасно, но Хендрик Бонман реагира сигурно и предотврати ранен гол. Малко по-късно Алехандро Пиедраита изведе Лео Перейра сам срещу вратаря, но бразилецът не успя да нанесе точния завършващ удар.

Натискът на гостите продължи и в 18-ата минута ЦСКА бе много близо до откриване на резултата. Петко Панайотов стреля от границата на наказателното поле, а топката се отби в страничната греда. Това бе най-сериозното предупреждение към Лудогорец в първата част, в която разградчани трудно намираха ритъм в предни позиции.

Домакините опитаха да изнесат играта по-напред чрез Бърнард Текпетей, който стреля от дистанция, но топката премина в аут. На другата врата Леандро Годой също потърси попадение, но Бонман улови без затруднения. В 40-ата минута Лео Перейра отправи нов удар, а германският вратар отново се намеси стабилно и задържа нулевото равенство до почивката.

След подновяването на играта темпото спадна и двата отбора по-трудно стигаха до чисти ситуации. В 60-ата минута Йоанис Питас, появил се от резервната скамейка, опита удар, който премина над вратата. ЦСКА продължи да търси по-пряк път към гола, докато Лудогорец разчиташе на отделни проблясъци и статични положения.

Драмата се сгъсти в последните минути. В 83-ата минута Питас прати топката във вратата, но попадението бе отменено заради засада. Малко след това Ивайло Чочев отправи опасен удар покрай вратата на столичани и даде първи знак, че домакините все още имат шанс да измъкнат мача.

Минута преди края на редовното време ЦСКА стигна до нова голяма възможност. Бруно Жордао стреля силно от наказателното поле, но Бонман показа отличен рефлекс и изби. Спасяването се оказа решаващо, защото остави Лудогорец в мача до последните секунди.

Развръзката дойде в четвъртата минута на добавеното време, когато Чочев получи шанс и прати топката в горния ъгъл. Ударът му сложи край на съпротивата на ЦСКА и донесе на Лудогорец победа, която не променя шампионската картина, но запази европейската перспектива на разградчани. За столичани поражението остави усещане за пропусната възможност след силното начало, гредата и отменения гол.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com