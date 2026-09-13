Само преди минути бяхме деца: Клуни разкри последните мигове със сестра си
„Държах ръката ѝ, докато умираше“, сподели актьорът
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„Държах ръката ѝ, докато умираше“, сподели актьорът
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Здравеопазването и културата са най-засегнати
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Тимът на Станимир Стоилов поведе рано в Истанбул и се бори до края, но шампионът обърна до 3:2
Треньорът призна грешките, но отсече, че няма да навежда глава и ще работи до последната секунда за отбора
Домакините се изложиха
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Легендарната американка преживява тежък период на загуба и тъга
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Университатя Крайова понесе унизителен удар от Динамо Букурещ само три дни преди решителната битка в Шампионската лига
„Орлите“ загубиха с 0:2 в Унгария и вече се нуждаят от голяма европейска вечер в Разград
Политическото напрежение отново се изостри
Централизираните обществени поръчки в болниците не гарантират ефективно разходване на публичния ресурс, сочат данни от анализ на Експертен клуб за ико...
Медиите и легендите обвиниха германеца, че със страх, късни смени и глуха защита е погребал мечтата за финала
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Фойерверки, факли и националният химн огласиха Осло след края на най-великия мондиален поход на страната