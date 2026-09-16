Отиде си известната писателка и драматург

Писателката и драматург Бони Гриър почина на 77-годишна възраст след кратко боледуване. Новината съобщи съпругът ѝ Дейвид Хътчинс.

„С дълбока тъга съобщавам, че любимата ми съпруга Бони Гриър почина след кратко боледуване“, заяви той.

Хътчинс описа Гриър като утвърден драматург, писател, критик и коментатор по културни и политически въпроси, чийто интелект, смелост и отличителен глас са оставили траен отпечатък върху британския обществен и културен живот.

„За мен тя беше мой партньор, доверен човек и вдъхновение и се чувствам дълбоко привилегирован, че споделих живота си с нея“, добави той.

По думите му най-близките ѝ ще я запомнят с топлотата, чувството ѝ за хумор, щедростта и способността да обединява хората.

От Чикаго до британската сцена

Бони Гриър е родена в Чикаго. Преди да се установи във Великобритания през 1986 г., тя живее и работи в Ню Йорк.

Сред най-известните ѝ произведения е пиесата „Munda Negra“, за която получава наградата „Верити Баргейт“ за най-добра пиеса.

Автор е и на романите „Hanging by Her Teeth“, публикуван през 1994 г., и „Entropy“ от 2009 г.

През октомври 2009 г. излиза мемоарната ѝ книга и история на музиката „Obama Music“.

Гриър е позната и с активното си присъствие в британския обществен живот като критик и коментатор по културни и политически теми.

През 2010 г. е удостоена с Ордена на Британската империя (OBE) за заслугите си към изкуството.