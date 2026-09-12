Почина легендарен и обичан носител на Оскар
Драматургът, често определян като най-великия на своето поколение, издъхна в дома си в Дорсет
Следете всички новини, анализи и коментари за Драматург. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Драматургът, често определян като най-великия на своето поколение, издъхна в дома си в Дорсет
През 2024- та отбелязваме 460 години от рождението на великия английски поет, драматург и актьор
Войнът с орден за храброст, драматургът, художникът и създателят на радиото, е една от най-ярките фигури на България, която остави трайни завети за п...
Четиридневни тържества, посветени на 185- годишнината от рождението на големия български книжовник, писател и енциклопедист Добри Войников и 160 годин...
Актьорът е добър, когато успява да изчезне Вярвам, че Европа ще се спаси само с култура и познание, казва световният драматургът Световно известният...
Смъртно болният Моцарт е на прага на силите си, гасне в леглото, а на стола до него е Салиери. Амадеус диктува на конкурента си неговата последна, нед...
Тази година се отбелязват 400 години от смъртта на Уилям Шекспир. Той е сочен като най-значимия автор в англоезичната литература, а според мнозина и...