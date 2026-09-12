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Питър Шафър си отиде на 90

Питър Шафър си отиде на 90

Смъртно болният Моцарт е на прага на силите си, гасне в леглото, а на стола до него е Салиери. Амадеус диктува на конкурента си неговата последна, нед...

07 юни | 21:00
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