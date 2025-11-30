Почина легендарен и обичан носител на Оскар

Британският драматург Том Стопард, носител на награди "Оскар" и "Златен глобус" за сценария на филма "Влюбеният Шекспир" от 1998 г., почина на 88-годишна възраст, предадоха осведомителните агенции. Роденият в Чехия Стопард често е определян като най-великия британски драматург на своето поколение, припомня Асошиейтед прес.

Прощално изявление от United Agents

"С дълбока тъга съобщаваме, че нашият обичан клиент и приятел Том Стопард е починал в дома си в Дорсет, заобиколен от семейството си", обявиха от компанията United Agents, с която драматургът работеше. "Той ще бъде запомнен с творбите си, с блясъка и човечността, с остроумието си..., с щедростта на духа си и с дълбоката си любов към английския език. Беше чест да работим с Том и да го познаваме", се добавя в изявлението.

Шест десетилетия предизвикателства на сцената

Кариерата на Стопард продължи шест десетилетия, през които той създаде предизвикателни пиеси за театър, радио и кино, обхващащи теми от Шекспир и науката до философията и историческите трагедии на 20-и век.

Снимка: Асошиейтед прес

Пет от неговите пиеси спечелиха награди "Тони" за най-добра пиеса: "Розенкранц и Гилденстерн са мъртви" през 1968 г., "Travesties" през 1976 г., "Истинското нещо" през 1984 г., "Брегът на утопията" през 2007 г. и "Леополдщат" през 2023 г.

Успехи в киното и тайната на пиесите

"Тайната на неговите пиесите е „смесицата от език, знания и чувства", смята биографката на Стопард, Хърмаяни Лий. "Именно тези три неща, съчетани заедно, го правят толкова забележителен", добавя тя.

Том Стопард беше доста продуктивен творец, за което са доказателство многобройните му радиопиеси, роман, телевизионни сериали, сред които "Краят на парада" (2013), както и сценарии за филми. Сред тях са антиутопичната комедия на Тери Гилиъм "Бразилия" (1985), военната драма на Стивън Спилбърг "Империята на слънцето" (1987), елизабетинската романтична комедия "Влюбеният Шекспир" (1998), за която с Марк Норман взеха "Оскар" за най-добър адаптиран сценарий, трилърът "Енигма" (2001) и "Ана Каренина" (2012), припомня Асошиейтед прес.

