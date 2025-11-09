Майкъл Джексън продължава да чупи рекорди

Новият биографичен филм Michael, посветен на живота на Майкъл Джексън, ще излезе на екран през 2026 година, но вече успя да постави два рекорда още с първия си трейлър, съобщи списание Фар Аут.

На 6 ноември студиото Lionsgate пусна официалния трейлър на дългоочакваната продукция. Само за едно денонощие видеото беше гледано 116,2 милиона пъти по целия свят — повече от който и да е друг трейлър на Lionsgate в първите 24 часа след премиерата му.

Освен това клипът се превърна и в най-гледания трейлър в историята на всички музикални биографични филми и концертни ленти, измествайки на второ място Taylor Swift: The Eras Tour, който през 2023 година събра 96,1 милиона гледания за същия период, предаде БГНЕС.

Официалният синопсис на филма гласи: „Лентата разказва историята на живота на Майкъл Джексън отвъд музиката — от откриването на изключителния му талант като фронтмен на The Jackson Five, до превръщането му във визионер и артист, чиято творческа амбиция го води към неумолим стремеж да стане най-големият шоумен на планетата.“

Текстът продължава: „Филмът осветява не само живота му извън сцената, но и някои от най-емблематичните му изпълнения от ранния му солов период, предоставяйки на зрителите място на първия ред за Майкъл Джексън, както никога досега. Именно тук започва неговата история.“

Проектът, режисиран от Антоан Фукуа, обаче не мина без трудности. Първоначално премиерата беше планирана за 2025 година, но бе отложена за 26 април 2026 година.

Още през януари се появиха информации, че снимките са застрашени заради включването на част от историята, посветена на съдебното дело с Джордан Чандлър — момчето, което в детството си обвини Джексън в сексуално посегателство. Делото завърши с извънсъдебно споразумение, при което певецът плати 23 милиона долара.

Въпреки това трейлърът представя мащабен, кинематографичен портрет на живота на Джексън. В главната роля влиза племенникът на Краля на попа — Джаафар Джексън, за когото това е дебют в пълнометражно кино.

Сред останалите актьори са Ниа Лонг, Лора Хариър, Джулиано Круе Валди, Майлс Телър и Колман Доминго. Сценарият е написан от Джон Лоугън.

