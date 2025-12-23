Светлинно шоу в Сан Франциско предизвиква радост и любопитство

Нощната украса с музика, цветове и над един милион светлини създава празнична атмосфера за посетителите на парка „Голдън гейт“ в Сан Франциско.

По 1,6-километровата пътека в Ботаническата градина се извисяват божури и цели полета от светлини. Художници са създали водни лилии, гигантски водни кончета и са превърнали ягодово дърво от Канарските острови в неоново дърво.

Сара Марш от Gardens of Golden Gate Park споделя, че децата са най-впечатлени и радостта им е вдъхновяваща, когато преминават по озарената от светлини пътека.

Подобни светлинни шоута, наречени „Лайтскейп“ (Lightscape), вече съществуват в градини в Чикаго, Бруклин и Лондон, но това е първото издание в Сан Франциско.

„Сони мюзик“ и продуцентската компания „Кълчър криейтив“ си сътрудничат с всяка локация, за да създадат уникална празнична пътека, специфична за съответната градина.

Светлинното шоу в Сан Франциско ще продължи до 4 януари и вече е привлякло над 100 000 посетители, отбелязва Марш. Много от тях планират да се върнат през деня, за да видят растенията, които са били заслепени от светлините през нощта.

Сара Марш добавя, че целта на шоуто е да предизвика любопитство и да донесе радост на посетителите, съобщи БТА

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com