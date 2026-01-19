Ето кога се падат Цветница и Великден тази година

Цветница през 2026 г. се пада на 5 април (неделя). Ден по-рано е Лазаровден – 4 април, а Великден е седмица по-късно – 12 април 2026 г.
Лазаровден и Цветница винаги се честват в съботата и неделята една седмица преди Великден, като са неразривно свързани в православната традиция, съобщава Bulgaria ON AIR.
Смисълът на празника
На този ден Иисус Христос влиза в Йерусалим и е посрещнат от народа с цветя и палмови клонки.
В България палмови клонки няма, затова се използват върбови, които се благославят в църквата и се окичват по вратите на домовете. Така се показва, че приемаме Иисус за цар.
Цветница често се нарича и Връбница, поради традицията с върбовите клонки.
Най-популярният обичай е свързан именно с върбовите клонки – те се благославят и раздават на празничните литургии, а след това се поставят на входовете на домовете.
Цветница през следващите 5 години:
2027 г. – 25 април
2028 г. – 9 април
2029 г. – 1 април
2030 г. – 21 април
2031 г. – 6 април
