Над 3,7 млн. лева събра Българската Коледа след благотворителния спектакъл

Благотворителната инициатива „Българската Коледа“ продължава да набира средства с бързи темпове, като след коледния спектакъл сумата достигна впечатляващо ниво. Кампанията и тази година е насочена към подкрепа на хронично и тежко болните деца. Данните показват силна обществена ангажираност и широка дарителска подкрепа.

Събраните средства и дарителската активност

Над 3 720 000 лева е набраната сума след края на благотворителния спектакъл, който се състоя в Народен театър Иван Вазов. От началото на кампанията до момента са изпратени около 250 000 дарителски SMS на номер 1117. Двадесет и третото издание на инициативата беше официално обявено на 1 декември от президента Румен Радев в УМБАЛ Александровска.

Спектакъл с кауза и широко присъствие

На коледния благотворителен концерт присъстваха президентът Румен Радев и съпругата му Десислава Радева, представители на държавни институции, дипломати, дарители, посланици на кампанията и деца, подпомогнати през годините от „Българската Коледа“. От сцената на Народния театър послания в подкрепа на каузата отправиха популярни български музиканти, певци, танцьори, актьори, спортисти и журналисти. Спектакълът беше реализиран от екипа на Dream Team Group и излъчен на живо по Нова телевизия, Българската национална телевизия и Българско национално радио.

Каузата, която продължава

Вече 23 години „Българската Коледа“ утвърждава дарителските традиции в страната и печели трайна обществена подкрепа. Благодарение на активността на дарители и партньори инициативата ежегодно подпомага над 550 деца и осигурява високотехнологична медицинска апаратура за лечебни заведения в цялата страна. Настоящото, 23-то издание на кампанията ще продължи до края на ноември 2026 г., като заявления за подпомагане на деца се приемат целогодишно, а за апаратура за лечебни заведения – до 31 януари 2026 г.

Как да се дари

Информация за „Българската Коледа“ и начините за дарение, както и условията за кандидатстване за подкрепа, са публикувани на официалната интернет страница на инициативата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com