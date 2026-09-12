Над 3,7 млн. лв. събра Българската Коледа
На благотворителния спектакъл присъстваха президентът Румен Радев и съпругата му Десислава
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На благотворителния спектакъл присъстваха президентът Румен Радев и съпругата му Десислава
Хиляди дарители подкрепиха каузата за хронично и тежко болните деца
Националната служба за охрана участва във всички издания на благотворителната инициатива
Водещи на тазгодишния коледен благотворителен спектакъл бяха Петя Дикова и Руслан Мъйнов
Кампанията събра 3 милиона лева през 2024
Тази година кампанията е в подкрепа на детската хирургия
20-о издание на благотворителната инициатива под патронажа на президента продължава
Ето къде да изпратите смс
Днес щe бъдe излъчeн трaдициoнният блaгoтвoритeлeн cпeктaкъл „Бългaрcкaтa Кoлeдa"
Под патронажа на президента се провежда инициативата "Българската Коледа"
За поредна година служителите на НСО подкрепят каузата на "Българската Коледа"
Изданието е под надслов "Да дарим бъдеще за болните деца"
Президентът Радев ще обяви началото на кампанията в морския град
Кампанията в подкрепа на децата в беда ще продължи през цялата 2019 г....
С концерт в Народния театър бе даден старт на на 16-ото издание на благотворителната кампания
Шестнадесетото издание на „Българската Коледа“ 2018/2019 година е в подкрепа на децата с тежки заболявания и увреждания...
В приключилата кампания на „Българската Коледа“ за 2017/2018г. в подкрепа на спасения детски живот са били набрани 2 600 000 лв, уточняват от президе...
Дарения на обща стойност 2 397 920 лв. събра благотворителната инициатива „Българската Коледа" от началото на кампанията на 1 декември 2015 г. до 25 я...
Благотворителната кампания „Българската Коледа" в подкрепа на децата в реанимация продължава Близо 1.8 млн. лева достигна набраната сума за 13-ото из...
Над 25 милиона лева са събрани за 12 години от инициативата "Българската Коледа". Това разкри снощи актьорът Владо Пенев по време на снощния благотвор...