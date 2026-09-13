Най-малкото софийско селце се превърна в имотно съкровище

Само на един хвърлей място от шума, трафика и сивия асфалт на столицата съществува кътче, където времето сякаш е забавило своя ход, а въздухът мирише на бор и планинска мащерка. Това е село Балша – едно от най-старите и очарователни полупланински селища в Софийското поле, което през последните години преживява истински ренесанс.

Ако търсите перфектното място за уикенд бягство или мечтаете за нов дом, ето защо Балша трябва да бъде в списъка ви.

На крачка от метрото, но в прегръдката на Балкана

Балша е разположено на едва 18 километра северозападно от центъра на София, сгушено в южните подножия на Западна Стара планина. Огромното предимство на селището е, че въпреки чистата си природа, то административно е част от Столична община.

До него се стига бързо с автомобил по Околовръстния път и през Нови Искър, но селото има и отлична връзка с градския транспорт. Автобусна линия № 30 тръгва директно от метростанция „Обеля“, превръщайки пътуването в бързо и достъпно градско приключение.

Там, където полето среща планината

Днес в Балша живеят постоянно около 730 жители, но през пролетта и лятото селото оживява, благодарение на стотиците столичани, които идват в своите вили.

Природата тук е уникална – селото се намира точно на границата между равното Софийско поле и издигащите се зелени склонове на планината. Стара легенда разказва, че в древността цялото Софийско поле е било огромно езеро, а Балша е било красиво рибарско селище на самия му бряг. Днес езерото го няма, но панорамните гледки, които се разкриват от високите части на селото към цялата Софийска котловина и Витоша, са просто зашеметяващи. Районът е истински рай за любителите на пешеходния туризъм, планинското колоездене и конната езда.

Мистична история и дух на възрожденци

Историята на Балша е дълга и обвита в легенди. Високо над днешното село все още личат руините на древна римска крепост, която е пазела проходите на Балкана. Смята се, че името на селото идва от местен средновековен благородник (болярин) на име Балша, който бил известен със своята щедрост и покровителство над църквите в района.

Най-голямата гордост на местните жители обаче е, че Балша е родното място на големия български възрожденец, патриот и меценат Иван Николаевич Денкоглу (1781–1861). Натрупал състояние като търговец в Русия, той дарява огромни суми за развитието на българското образование, финансира създаването на Априловската гимназия и подпомага десетки млади българи да учат в чужбина. Днес паметникът на Денкоглу гордо посреща посетителите в центъра на селото, а местното читалище носи неговото име.

Забележителностите: Огърлица от вяра и древност

Балша е част от прочутия комплекс „Софийска Мала света гора“ и крие невероятни духовни съкровища:

Старата църква „Света Петка“ (XIV век): Разположена в старото гробище на селото, тази малка каменна църква е безценен средновековен архитектурен паметник. В нея все още могат да се видят устояли на времето фрагменти от автентични стенописи. Точно до нея през 1920 г. е издигнат новият, по-голям храм „Света Петка“.

Балшенският манастир „Свети Теодор Стратилат“: Намира се на около 2 км над селото, заобиколен от вековна гора. Издигнат върху руините на стар манастир, разрушен по време на османското владичество, днес той е реставриран, действащ и е перфектната дестинация за лесен пешеходен преход. От двора му се открива невероятно успокояваща гледка.

Имотният пазар: Колко струва спокойствието?

Поради комбинацията от чист въздух, бърз достъп до София и усещането за истинско село, Балша се превърна в една от най-желаните дестинации за покупка на имот около столицата. Цените отразяват засиления интерес:

* Парцели за строителство: Земята в регулация варира между 40 и 80 евро на квадратен метр, като цената зависи от денивелацията, достъпа до асфалтов път и панорамата.

* Къщи за ремонт: По-старите тухлени и гредоредни къщи, които изискват пълно обновяване, могат да се намерят на цени от 80 000 € до 110 000 €.

* Нови и модерни имоти: Готовите за нанасяне нови еднофамилни къщи с поддържани дворове и модерни термопомпи или соларни системи вече държат стабилни нива между 180 000 € и 250 000 €.

Балша вече не е просто поредното село в покрайнините. То е пример за това как модерният градски човек може да намери баланс между кариерата в столицата и здравословния, спокоен живот сред природата.