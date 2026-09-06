Награда "Памет и наследство" за Музейния комплекс - Банско

На уникалния спектакъл в Банско от кампанията „Чудесата на България“ – „България – страната на чудесата. Банско – там, където живее силата на българския дух“, специалната награда „Памет и наследство“ получиха директорът на Музейния комплекс – Банско – Георги Питов и председателят на НЧ „Никола Вапцаров – 1984 г.“ Евгения Тренчева.

Отличието връчи любимата на цяла България актриса и видна банскалийка Нона Йотова.

„Честит празник и от мен! Много се радвам, че съм тук точно на този ден - 6 септември, Деня на съединението. Искам да ви кажа, че за всичките тези години, в които сът банскалийка, в Банско с всеки изминал ден става все по-хубав и по-хубавв. Честит празник!“, каза обичаната актриса

„Сърдечни благодарности за високото отличие и признание за две инситутции, които пазят и съхраняват българския дух сега и во веки веков“, каза Евгения Тренчева.