С гайди, носии и стотици усмивки! Банско отпразнува Деня на Съединението

Вървиш заднешком досущ като Пипи - така беше днес следобед по улица Пирин в Банско. Просто защото гледката е толкова хубава и можеш да й се полюбуваш само по този начин. Банскалии, млади, стари тийнейджъри, родители с бебешки колички - цели семейства, се е събраха предрешени в носии на шествие. А като ги погледнеш на фона на планината ,на старите къщи – душата ти се пълни! И не се усещаш че вървиш назад.

Четири гайди писнаха, а барабан ги подкрепи докато се спукаха към площада. Градът посрещна Деня на Съединението с празник, посветен на българската история, традиции и хората, които ги съхраняват.

Хората наизлазоха по прозорицте усмихнати да ми се радват, както е модерно други пък грабнаха телефоните и записваха като невидели. Стотици се радваха и танцуваха и ръкопляска с възгласи.

Децата винаги са най-красивото. И тук беше така – малки момчета и момичета носеха духа на българщината и на Банско по павираната улица, а стари жени стояха прави като на пост и им махаха и се усмихваха - шафетата е предадена. Някога и те са носели така тези дрехи, с теми мечти и любов. Това е Уникалното на Банско. А и на живота. Банско събра жители и гости на града на 5 и 6 септември за осмото издание на кулинарния и фолклорен празник „Уникално Банско“. Двудневната проява превърна центъра на курортния град в сцена на местните традиции, автентичната кухня и фолклорното наследство.

Вечерта празникът продължи със спектакъла „България – страна на чудесата“, посветен на историята и културното наследство на страната, организиран от „Стандарт“ като част от кампанията „Чудесата ан България“ и община Банско. Изданието е наречено БЪЛГАРИЯ – СТРАНА НА ЧУДЕСАТА БАНСКО – ТАМ, КЪДЕТО ЖИВЕЕ СИЛАТА НА БЪЛГАРСКИЯ ДУХ