Банско става сцена на българския дух. Звезди прави уникално шоу

Банско става сцена на вековете. На един от най-българските празници – Съединението на България, 6 септември, кампанията „Чудесата на България“ гостува на курортния град с уникалния спектакъл „България – страна на Чудесата. Банско – там, където живее силата на българския дух“. Събитието ще започне с шествие, по повод Съединението.

На откритата сцена на площада в звук и картина банскалии и хилядите гости на града ще преживеят от 19 часа вълнуващото пътешествие на българския дух от древността до днес.

Талантите на Банско ще подарят невероятни изпълнения на публиката.

А гвоздеят на програмата ще бъде рок легендата Звездомир Керемидчиев, когото цяла България познава като Звезди от „Ахат“. Той ще извиси глас с уникалното парче „Ние сме българи“. Песента е на Огнян Иванов и за първи път бе изпълнена на живо на 1 ноември 2025 г. по време на националния спектакъл „България – страна на Чудесата. Дух и вяра“ в Народния театър „Иван Вазов“. Това е един от големите подаръци, който уникалният спектакъл прави на Банско.

В Банско ще бъдат връчени и специалните награди за Чудесата на Банско.