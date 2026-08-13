Наше чудо събра археолози от 3 държави. Тел Ненова разкрива хилядолетни тайни

Нова Загора е в центъра на международно научно изследване, което чрез съвременни археологически методи разкрива историята на един от значимите древни селищни центрове в региона – „Тел Ненова“ край село Коньово. На археологическия обект работят изследователи от България, Германия и САЩ. Техният интерес е насочен към живота на хората, обитавали селищната могила преди хиляди години – устройството на техните домове и общности, начина им на живот, производството, контактите и връзките между различните селища.

Археологичесите разкопки се ръководят от гл. ас. д-р Богдан Атанасов (НБУ), Генчо Димитров и Драгомир Марков от ИМ Нова Загора а научният проект се ръководи от проф. Филип Щокхамер от Ludwig-Maximilians-Universität München, д-р Керстин Хофман и доц. Лукас Вертер от Римско-германската комисия на Немския археологически институт. Специалисти от Националния археологически институт и музей към БАН са членове на научния екип.

Освен научни цели в рамките на проекта се провеждат стажове по археология на студенти от Нов български университет, Лудвиг-Максимилианс университет в Мюнхен и университети от САЩ координирани от фондация „Балканско наследство“.

Работата съчетава класическите археологически разкопки с високотехнологични методи, което позволява на учените да изследват подземните структури и да възстановяват картини от живота на древните общества. „За нас е изключително важно, че Нова Загора е част от такъв международен научен проект. Днес имаме възможността историята на нашите земи да бъде изследвана от учени с най-съвременните технологии“, заяви кметът на община Нова Загора Галя Захариева. В рамките на посещението си в Нова Загора Н. Пр. Ирене Планк, посланик на Федерална република Германия в България, се срещна с археолозите и се запозна отблизо с тяхната работа на „Тел Ненова“. „Особено ценно е, че зад тези открития стоят млади хора и утвърдени учени, които работят заедно. За Нова Загора това е признание и възможност да покажем богатството на нашия край пред международната научна общност“, допълни Галя Захариева. Впечатленията от посещението бяха споделени и от посолството на Федерална Република Германия в България. В своята публикация посолството акцентира върху отличните условия за археологическа научна дейност в община Нова Загора.

Самата селищна могила представлява особен интерес за археолозите. „Тел Ненова“ се издига на около 10–12 метра над съвременния терен и е една от най-големите все още непроучени селищни могили в Европа. Обектът съхранява изключителна последователност от човешко обитаване, а настоящият проект поставя специален акцент върху ранната бронзова епоха и последните обитавания от този период в края на III хилядолетие пр. Хр. Именно много добре запазените културни пластове превръщат „Тел Ненова“ в особено ценен обект за изследване. Археолозите имат възможност да проучват развитието на древното селище и да търсят отговори на въпроси за организацията на домовете, отношенията между домакинствата, използването на частни и обществени пространства, производството, занаятите и социалната организация.

Проучванията на „Тел Ненова“ не се разглеждат изолирано, а като част от изследването на по-широка система от древни селища в района.

Международният проект създава и възможности за обучение на млади археолози. В рамките на стажовете по археология на НБУ, на Лудвиг-Максимилианс университет и на фондация „Балканско наследство“ участниците се обучават в археологически теренни методи, документация и интерпретация на находки и архитектурни структури, както и в съвременни научни подходи като археогенетика и взимането на проби за изотопни анализи.

За община Нова Загора това е възможност не само за задълбочаване на познанията за миналото на региона, но и за утвърждаването му като място за международно научно сътрудничество, образование и популяризиране на културно-историческото наследство.

„Нашата задача е не само да пазим това наследство, но и да го правим видимо. Когато международен научен екип избира Нова Загора за своите изследвания, това показва, че историята на нашия край има значение далеч отвъд границите на региона“, каза кметът на община Нова Загора.

„Гостоприемството на хората в община Нова Загора и сериозната подгрепа от страна на общинската администрация са сред факторите, които направиха този проект“, каза д-р Богдан Атанасов по време на срещата на на кмета на Нова Загора г-жа Галя Захариева с Н. Пр. Ирене Планк.

Община Нова Загора изказва благодарност на международния научен екип за неговата работа, както и на Н. Пр. Ирене Планк и екипа на Германското посолство за проявения интерес към археологическото наследство на региона.