Нов икономически проект за милиони позлатява любим наш град
Новият комплекс ще привлича хора от целия регион, ще създава работни места и ще задържа повече пари в местната икономика
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Новият комплекс ще привлича хора от целия регион, ще създава работни места и ще задържа повече пари в местната икономика
Очаква се обектът да бъде завършен в началото на следващата година
Млади учени работят на уникалните разкопки
Финансирането е безвъзмездно, а заложеният срок за реализация на дейностите е 36 месеца
Бедствието в новозагорско се случи навръх 24 май
Червен код за интензивни валежи е обявен за днешния ден
Има скъсани електропроводи на няколко места в града
Убит бе съпругът на съдийка от Нова Загора
Голям протест в града заради убийство
Трусове е имало в 23:28 часа, 23:31 часа, 02:14 часа, 03:07 часа, 04:29 часа
Епицентърът е с дълбочина 10 км
Полицейските служители успели да изведат и задържат трима мъже, барикадирали се в частен имот в квартала
Частични местни избори през уикенда
Ръководството на „Градус“ да предприеме действия за решаването на проблема.
35-годишният Тодоров бе прегазен от пиян шофьор
Кървав екшън с двама ранени
Причината са обгазяванията
Родителите му са в чужбина, той се добрал до ключовете и подкарал колата
В смесените райони битката между ГЕРБ и ДПС е огромна, защото се надпреварваме кой ще направи повече за хората, каза премиерът
Музикалното училище в Котел става балканско, обучава даровити деца