Проект за милиони превръща наше село в магнит за туристи

Община Нова Загора постави началото на изпълнението на проект, насочен към развитието на туризма, местния бизнес и инфраструктурата в района, съобщиха от общинския пресцентър. Беше направена първата копка на Регионалната търговско-туристическа зона в село Баня. На събитието присъстваха кметът на общината Галя Захариева, кметът на селото Радомир Велев, представители на общинската администрация и екипът на изпълнителя „Технострой България“ ООД, предава БТА.

В рамките на проекта е предвидено обновяване на централния площад в селото, изграждане на фермерски пазар, пространства за местни производители и занаятчии, както и създаване на нови зелени площи, спортни и детски зони. Част от дейностите включват изграждане на къмпинг зона за каравани и палатки, водни атракции и туристическа кухня. Ще бъде извършено и обновяване на металния мост над река Тунджа.

Проектът предвижда още рехабилитация на пътните отсечки от III-662 до село Баня и от Кортен до Асеновец. В партньорство с Община Сливен ще бъдат създадени велосипедни маршрути, места за спорт и отдих, фермерски пазар и образователна зона, които да допринесат за по-доброто развитие на района.

Общата стойност на проекта възлиза на 6 774 590,59 евро, като 6 416 713,07 евро от средствата са предназначени за Община Нова Загора. Финансирането е безвъзмездно, а заложеният срок за реализация на дейностите е 36 месеца.

Проектът беше представен по-рано тази година по време на празника „По Еньовден на събор край Тунджа“. С реализирането му се очаква да бъдат създадени нови възможности за развитие на туризма, местните производители и инфраструктурата в района.