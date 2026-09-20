Уникален манастир на Балканите привлича милиони

Острожкият манастир в Черна гора – една от най-големите православни светини на Балканите, продължава да привлича милиони поклонници и туристи от цял свят със своята уникална архитектура и духовна сила, пише Lonely Planet.

Разположен на 900 метра надморска височина в отвесните скали над долината на река Зета, манастирският комплекс буквално е вграден в планината, създавайки илюзията за естествено нейно продължение.

Долният манастир: Началото на духовния път

Манастирският комплекс е разделен на две основни части – Долен и Горен манастир. В ниската част, разположена на около два километра под главната светиня, се намира църквата „Света Троица“, издигната през 1824 г. Храмът впечатлява с ярките си стенописи, а непосредствено зад него извира студена изворна вода, от която вярващите традиционно си сипват за здраве.

Оттук започва стръмният път към Горния манастир. Мнозина от вярващите избират да го изминат пеша и дори боси като акт на поклонение. По средата на пешеходния маршрут се издига каменната църква „Свети Станко Мъченик“, която при залез слънце се обагря в златисти нюанси.

Горният манастир: „Чудото на Свети Василий“

Най-впечатляващата част от комплекса безспорно е Горният манастир, известен още като „Чудото на Свети Василий“. Неговото изграждане започва през 1665 г. в две естествени скални пещери.

Историята на светинята е пряко свързана със Свети Василий Острожки – епископ от Херцеговина. Той довежда монасите си по тези земи, след като османските войски разрушават манастира Твърдош край Требине.

Днес хиляди хора се редят на опашки, за да се поклонят пред мощите на светеца, пазени в скалния храм. За посетителите важи строг дрескод – задължителни са покритите рамене и дългите панталони или поли. За тези, които предпочитат да избегнат стръмното изкачване, до главния паркинг на Горния манастир има и автомобилен път, от който остават едва около 200 метра пеша.