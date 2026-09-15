България рестартира битката за френския турист

България предприема опит да възстанови позициите си на френския туристически пазар и да привлече повече посетители не само към Черноморието, но и към културните, СПА и бизнес дестинациите в страната. Министърът на туризма д-р Илин Димитров откри българския национален щанд на международното изложение IFTM Top Resa 2026 в Париж - един от най-значимите професионални туристически форуми във Франция и Европа.

„Френският пазар е с традиции за нас, но през годините загуби своя блясък. Нашата цел е да рестартираме отношенията и да надградим партньорствата си“, заяви министър Димитров. На откриването присъства и посланикът на България във Франция Радка Балабанова-Рулева.

Фокус върху пазар с неизползван потенциал

IFTM Top Resa се провежда от 15 до 17 септември и събира национални и регионални туристически организации, туроператори, туристически агенции, хотелиери, авиокомпании, круизни оператори и представители на MICE индустрията.

За България участието има ясно икономическо значение. Франция е традиционен туристически пазар, но през последните години страната ни не успява да използва изцяло потенциала му. Затова целта е да бъдат възстановени преките контакти с големите туроператори, да се разширят партньорствата и да се разработят продукти, насочени конкретно към интересите на френските туристи.

Сред тях са културният и бизнес туризмът, морските почивки по Северното Черноморие и конкретно курортите „Златни пясъци“ и „Албена“. Министерството вижда допълнителни възможности и при балнео-, СПА и уелнес туризма - сегменти, които позволяват привличане на гости извън традиционния летен сезон.

Среща с френския министър на туризма

В рамките на изложението Илин Димитров проведе разговор с френския министър на туризма Серж Папен. Двамата обсъдиха възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество и увеличаване на туристическия обмен.

Акцентът е върху по-доброто позициониране на България пред френската публика и върху разширяването на туристическото предложение отвъд традиционната морска ваканция.

Подобен подход е важен и за усилията на българския туристически сектор да намали силната сезонност. Културните маршрути, балнеологията, СПА услугите и конгресният туризъм дават възможност хотелската база и туристическата инфраструктура да бъдат използвани по-активно през по-голяма част от годината.

България търси по-силно присъствие във френските медии

Министър Димитров се срещна и с представители на „Le Petit Futé“ - едно от разпознаваемите френски издания за туризъм и пътувания.

Разговорите са били насочени към възможностите България да получи по-широко и по-разнообразно представяне пред френската аудитория. Това включва не само известните морски курорти, но и исторически градове, културно наследство, природни маршрути, минерални извори и винени и гастрономически предложения.

Подобно медийно присъствие има особено значение на пазар като френския, където самостоятелното планиране на пътуванията и специализираните туристически издания продължават да играят важна роля при избора на дестинация.

Контакти и с глобални туристически партньори

По време на IFTM Top Resa министърът разговаря и с Томас Дрекслер, който отговаря за туристическото направление на AVIAREPS.

Компанията работи с туристически организации и дестинации по света в областта на маркетинга, представянето и развитието на нови пазари. Подобни партньорства могат да помогнат за по-доброто насочване на българската реклама към конкретни групи френски туристи и за разширяване на присъствието на страната сред професионалния туристически сектор.

Участието в Париж показва и по-широка промяна в подхода на България - вместо страната да разчита основно на утвърдените си пазари, усилията все повече се насочват към възстановяване на позиции там, където има традиционен интерес, но недостатъчно използван потенциал. При Франция залогът е особено голям - повече туристи с интерес към култура, СПА, качествени услуги и целогодишни пътувания могат да донесат не само по-голям поток, но и по-висока стойност за българския туристически бизнес.