Цветанов посочи ТОП 4 в битката за президент

Бившият министър на вътрешните работи и настоящ лидер на „Републиканци за България“ Цветан Цветанов даде обширно интервю за телевизия „Евроком“, в което заяви, че се политизира скандала с помилвания наркобос Огнян Атанасов, както и че липсата на кандидат-президент от бившата си партия за предстоящите избори е „от страх за загуба“.

Бившият втори в ГЕРБ прогнозира, че основните сблъсъци ще бъдат между няколко двойки.

Сред водещите претенденти той посочи Илияна Йотова, Андрей Гюров, кандидата на партия „Възраждане“ и Иван Христанов.

По думите му, нито един от основните играчи на терена няма да работи за извеждане на България от Европейския съюз и НАТО.

Предстоящите избори няма да решават геополитическата ориентация на страната, а ще бъдат изцяло битка за политическо влияние и управление, каза още Цветанов.

Той потвърди, че партията му няма да издига свой кандидат-президент, за да „не разпилява вота в център-дясното пространство“, но ще насочи целия си ресурс към подготовката за местните избори, където планира активно участие чрез коалицията „Заедно за силна община“.