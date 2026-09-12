Йотова влиза силно в големите теми, Гюров рискува да остане в клиповете
Андрей Райчев вижда добро позициониране на президента по въпросите, които вълнуват обществото, а за кампанията на Гюров-Кандев предупреди и за „пълен...
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Андрей Райчев вижда добро позициониране на президента по въпросите, които вълнуват обществото, а за кампанията на Гюров-Кандев предупреди и за „пълен...
Бъдещият президент трябва да пази страната от чужди конфликти, а не да превръща кампанията в битка между Москва и Киев
До 8 септември партията трябва да реши дали да влезе сама в президентската битка, а лидерът й открито е против
„Прогресивна България“ вече застана зад президента, Гюров търси място на балотажа, а „Възраждане“ готви собствен кандидат
Тогава ще стане ясно името
Заявки се подават до 22 септември
Лидерът на ГЕРБ разкри, че кметът на Бургас е дал отличен резултат в поръчана социология, но домакинството на конкурса е обърнало играта
Даде подробности за управленската програма на кабинета
Инициативният комитет оставя президента над партийното номиниране и разширява кръга на възможните й поддръжници
Влиза в надпреварата
Отношението на обществото към изпълнителната власт ще се отрази пряко върху вота, предупреди тя
Очаква се ясен победител още тази вечер
Социолозите не изключват изненада още на първия тур
Марин льо Пен е извън играта, но нейният наследник триумфира в анкетите
Фокс нюз сключи извънсъдебно споразумение и плати парите по дело за клевета
Темата е водеща за всички турски вестници днес
Днес е първият тур, вторият е планиран за 24 ноември
Хилари Клинтън и Доналд Търмп с победа в Аризона. При предварителния вот в американския щат вчера двете топ номинации на демократите и републиканците...
Клинтън спечели във всички щати на първичните избори в „супервторник 2" Половинчат, но решаващ разгром. Така може да се определи победата на ексцентр...
Мъж предизвика хаос на предизборна среща на Доналд Тръмп в Дейтън, щата Охайо, като прескочи оградите и се опита да се качи на подиума при милиардера....