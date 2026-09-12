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Мъж скача на Тръмп в Охайо

Мъж скача на Тръмп в Охайо

Мъж предизвика хаос на предизборна среща на Доналд Тръмп в Дейтън, щата Охайо, като прескочи оградите и се опита да се качи на подиума при милиардера....

13 март | 18:55
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