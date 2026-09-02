"Възраждане" влиза в президентската надпревара. Другата седмица

Централната избирателна комисия започна регистрацията на партии и коалиции за президентските избори на 25 октомври.

Партия "Възраждане" се регистрира за вота като внесе 6619 подписа. Депутатът Петър Петров заяви, че ще обявят номинацията си за президент и вицепрезидент следващата седмица:

"Ще участваме в президентските избори със своя кандидатура за президент и за вицепрезидент и тази регистрация я направихме, за да спечелим президентските избори. И към момента тече обсъждане на пет имена за кандидат за президент на Република България".