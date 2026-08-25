Изборна изненада. Нова двойка скача за президент

Нова двойка се включва в президентската надпревара. Инициативен комитет "Народна сила" издига за държавен глава доцент Георги Димов, а за негово вице - генерал Димитър Шивиков, съобщава БНР.

Президентът Илияна Йотова вече оповести намерението си да участва в предстоящата надпревара, като каза, че кандидатурата ѝ ще бъде издигната от инициативен комитет. Тя беше подкрепена от БСП и от "Прогресивна България".

По решение на Управителния съвет на БЗНС бившият военен министър Николай Ненчев беше номиниран за кандидат-президент.

Ясна е и още една от кандидатурите за президент - тази на бившия служебен министър на земеделието в кабинета на Андрей Гюров Иван Христанов. Той ще бъде независим кандидат, издигнат от инициативен в комитет, в който ще влезе музикантът Денис Ризов от "Ахат".

Самият Андрей Гюров се спряга като кандидат на ПП-ДБ, като се очаква до края на деня днес да заяви намерението си. Все още обаче Гюров мълчи. Не е ясно и дали, ако скочи за "Дондуков" 2, негов подгласник ще е бившият главен секретар на МВР Георги Кандев