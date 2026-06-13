Оправдаха генерал за одеялата от Афганистан
Димитър Шивиков е окончателно оправдан по делото за присвояване и документни престъпления
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Димитър Шивиков е окончателно оправдан по делото за присвояване и документни престъпления
Софийска военноокръжна прокуратура внесе в Софийски военен съд обвинителен акт срещу офицер от запаса бриг. генерал – Димитър Шивиков за присвояване,...
Бригаден генерал Димитър Шивиков ще бъде освободен от длъжност и от военна служба, съобщиха от правителствената информационна служба. Правителството...
Присвоил помощ за Афганистан и експлоатирал военни, твърди прокуратурата Нищо не съм присвоил, исках да помогна на сираци и кметове, брани се команди...
В хода на разследването на Военноокръжна прокуратура - София срещу бригаден генерал Димитър Шивиков за неправомерното ползване на труда на четирима не...
Инициативен комитет издига генерала за управник на Карлово Генерал Димитър Шивиков влиза в битката за кмет на 25 октомври. Шефът на 61-а Стрямска мех...
"Явно моята кариера е към своя край за жалост. 28 години беше моята служба." Това бяха думите на генерал Димитър Шивиков при гостуването си в сутрешни...
Шефът на 61-ва Стрямска бригада обвинен, че превърнал войници в баш майстори "Там, където другите не могат". Авторът на девиза на 68-а бригада "Специ...