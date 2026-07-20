Страшна напаст приближава София, общината вдигна аварийните екипи

Столичната община предупреди за очаквано влошаване на времето и гръмотевични бури в София тази вечер и през нощта срещу 21 юли. Седем аварийни екипа и доброволното формирование на столицата са поставени в готовност за реакция при паднали дървета, клони и други инциденти. Общината призова хората да бъдат особено внимателни и по възможност да ограничат пътуванията в най-интензивната част на бурята.

Екипите следят в реално време прогнозите на Националния институт по метеорология и хидрология и европейските метеорологични модели. В момента на терен работят четири аварийни екипа, а още три могат да бъдат мобилизирани незабавно. В готовност са доброволното формирование на София и Дирекция „Аварийна помощ и превенция“.

Два екипа в Оперативния дежурен център следят непрекъснато сигналите, които постъпват през Контактния център на Столична община и телефон 112. Целта е при възникване на опасна ситуация помощта да бъде изпратена възможно най-бързо.

Специализираната техника е проверена, заредена и подготвена за работа. При необходимост ще бъдат изпратени допълнителни екипи за премахване на паднали клони и дървета и за справяне с последствията от силния вятър и проливния дъжд.

От Столична община предупреждават гражданите да не стоят под дървета, строителни скелета, рекламни съоръжения и други нестабилни конструкции по време на бурята. Предметите по балкони и тераси трябва да бъдат прибрани или добре обезопасени, защото силният вятър може да ги отнесе и да застраши минувачите.

Шофьорите са призовани да не оставят автомобилите си под големи дървета, когато имат възможност да изберат по-безопасно място. При опасни ситуации, нанесени щети или паднали дървета и клони сигнали могат да се подават на телефон 112 или чрез Контактния център на Столична община.

Аварийните екипи ще следят непрекъснато развитието на обстановката и ще реагират на всеки постъпил сигнал, увериха от общината.