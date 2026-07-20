Опасните бури оставиха 5 села без ток. Нови стихии до полунощ

Мощна гръмотевична буря, съпроводена от проливен дъжд, ураганен вятър и градушка, връхлетя Област Ямбол и предизвика сериозни материални щети. Стихията остави изцяло без електрозахранване пет населени места в региона – селата Хаджи Димитрово, Дражево, Кабиле, Завой и Овчи кладенец. Екипи на електроразпределителното дружество ЕВН са мобилизирани и започват работа по отстраняване на повредите по мрежата.

Най-тежко е положението на територията на община Тунджа. В село Кабиле ураганният вятър е повалил множество дървета, които са предизвикали материални щети по инфраструктурата. Изключително опасна е ситуацията в село Завой, където освен паднали дървета има и скъсан електрически кабел под напрежение. Районът около инцидента вече е обезопасен от аварийните служби.

Бурята нанесе сериозни поражения и в община Стралджа. Силният вятър повали дървета в района на зеленчуковия пазар в село Зимница, които са паднали директно върху два леки автомобила и са ги повредили. На място веднага е изпратен екип на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Стралджа, който разчиства терена от клоните и обезопасява преминаването на граждани. Към момента в южните общини Елхово и Болярово обстановката остава спокойна и няма данни за възникнали проблеми.

Областният управител Георги Чалъков обяви, че всички институции са в постоянна координация за справяне с бедствието. Той призова гражданите в засегнатите райони да останат по домовете си и да не предприемат излишни пътувания. Властите апелират хората в никакъв случай да не се доближават до паднали дървета и скъсани жици от електропреносната мрежа. При забелязване на нови опасности или материални щети, сигнали трябва да се подават незабавно на спешния телефон 112.

Силни гръмотевични бури, интензивни валежи и градушки се очаква да засегнат западните и северозападните райони на страната в близките часове. Синоптиците от „Метео Балканс“ следят в реално време две мощни мезо-конвективни системи (МКС), които се приближават към Балканския полуостров. Промяната във времето вече започна, като над София заваля, а силният вятър рязко се усили.

Най-критичната метеорологична система в момента се намира на около 150 километра западно от Сърбия. Прогнозите сочат, че тя ще премине северно от Сараево, ще пресече Централна Сърбия и при запазване на траекторията си ще достигне българската граница между 23:00 и 00:00 часа. Основната опасност при тези системи е тяхната бърза промяна в структурата и скоростта, което ги прави изключително трудни за точно прогнозиране чрез стандартните числени модели. Атмосферата остава силно нестабилна, което създава предпоставки за преминаването на няколко последователни вълни от лошо време с бурни пориви на вятъра.

Във връзка с предупрежденията Столична община обяви, че е в пълна готовност за реакция през цялата нощ срещу 21 юли. Всички специализирани машини са проверени и заредени. На терен вече работят четири аварийни екипа, а други три са в мобилизационна готовност. Дирекция „Аварийна помощ и превенция“, заедно с доброволното формирование на общината, също са в готовност да се включат при отстраняване на паднали дървета, клони или овладяване на други последствия от стихията. Оперативният дежурен център следи непрекъснато сигналите на телефон 112.

Властите призовават гражданите да обезопасят предметите по терасите си и да избягват паркирането под големи дървета. По време на бурята трябва да се избягва престоят под строителни скелета или рекламни пана. Препоръчва се също така хората да ограничат пътуванията си в часовете с най-интензивна гръмотевична активност.

