Ураган помля най-южния ни град. Стотици хиляди са материалните щети

Мощна лятна буря премина през община Сандански и нанесе сериозни локални материални щети на територията на региона. Стихията, придружена от ураганен вятър, повали десетки клони и дървета, като блокира част от пътната инфраструктура. Вследствие на скъсани проводници и повреди по мрежата е регистрирано частично или пълно прекъсване на електрозахранването в няколко от населените места в общината.

Светкавична мобилизация на аварийните служби

Веднага след преминаването на бурята местните власти обявиха пълна мобилизация за овладяване на последствията. На терен денонощно работят съвместни екипи от общинската администрация, служители на Районното управление на МВР и екипи на Пожарната безопасност и защита на населението. Към акцията по разчистването на повалената дървесна маса и обезопасяването на рисковите зони се включиха активно и доброволците от Доброволното формирование – Сандански, заедно с други компетентни градски служби.

Властите апелират за повишено внимание

Общинската администрация излезе с официален апел към жителите и гостите на града да проявят изключителна предпазливост и бдителност. Гражданите се съветват да останат по домовете си и да не предприемат рискови излизания навън, освен ако това не е крайно наложително. Спасителните екипи обърнаха специално внимание на шофьорите и пешеходците да избягват градските паркове, престоя под големи дървета, районите около компрометирани електропроводи, както и всички участъци, по които все още има паднали клони и отломки. Всички препоръки и преки указания на компетентните органи на място трябва да се спазват стриктно до пълното нормализиране на обстановката в засегнатите райони.

