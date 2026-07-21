Рекорд на „Капитан Андреево“! Колко се чака на границата?

Рекорден автомобилен поток премина през ГКПП „Капитан Андреево“ в разгара на летния сезон. Само за последните 24 часа през най-натоварения граничен пункт между България и Турция са преминали над 10 400 леки автомобила, съобщиха от „Гранична полиция“.

През целия вчерашен ден колони от автомобили, предимно на гастарбайтери, пътуващи към Турция, затрудниха движението и дори достигнаха автомагистрала „Марица“. Към момента обаче опашките вече са изцяло в рамките на граничния пункт.

„Движението е изключително интензивно. Разкрили сме максимален брой автоматизирани работни места, пренасочили сме служители от други регионални дирекции и сме извикали допълнителен персонал извънредно“, заяви началникът на ГКПП „Капитан Андреево“ Яни Пейчев.

По думите му в експлоатация са въведени всички налични технически средства за извършване на граничните проверки.

Колко време се чака на границата?

Според Пейчев самата проверка на един лек автомобил с трима или четирима пътници продължава между минута и половина и две минути.

При най-голямото натоварване вчера времето от включването в колоната до достигането на граничния контрол е било между 30 и 40 минути.

Контролът не е занижен

От „Гранична полиция“ подчертават, че въпреки рекордния трафик не се правят компромиси със сигурността.

„Нашите служители изпълняват задълженията си в пълен обем. Не бива да остава впечатлението, че големият брой обработени автомобили е за сметка на качеството на проверките“, подчерта Пейчев.

В момента към Турция пътуват основно гастарбайтери, които традиционно се прибират за летните си отпуски. Българските автомобили са сравнително малко.

Очакванията са интензивният трафик към Турция да се запази до края на юли, а през август движението да се обърне, когато хиляди работещи в Западна Европа ще започнат да се връщат обратно през България.