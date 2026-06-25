Странен испански трик спасява от жегите

С настъпването на летните жеги апартаментите мигновено се превръщат в задушни кутии, което затруднява работата, камо ли просто престоя в тях. Не всеки има климатик, а тези, които имат, често пестят енергия или се страхуват да не настинат под ледените пориви на въздух. Но ситуацията може да се подобри и без климатик.

Има много начини да се помогне, а един от тях често се използва от жителите на топли страни като Испания или Италия, пише Planeta. Той включва поставяне на бутилка вода до прозореца, за предпочитане на перваза. Но има и няколко други тайни.

Например, добра идея е да държите щорите затворени от слънчевата страна през деня и да отваряте прозорците само вечер и през нощта, когато външната температура падне.

Добър трик е да създадете течение: отворете прозорците от противоположните страни на апартамента или настройте вентилатор, така че единият да изтласква горещия въздух навън, а другият да вкарва по-хладен. Поставянето на купа с лед или мокра кърпа пред вентилатора също помага, тъй като това засилва усещането за охлаждащ ефект.

Трикът с испанската и италианската бутилка с вода

Един прост метод, често използван в горещ климат като Испания или Италия, е да се постави съд или бутилка с вода близо до прозорец – за предпочитане на перваза на прозореца.

Защо това работи? Водата има висока топлинна маса, което означава, че се нагрява по-бавно и частично акумулира топлина. В резултат на това това може леко да забави нагряването на помещението и да помогне за поддържане на по-равномерна температура през целия ден.

Въпреки че това решение няма да намали забележимо температурата като климатик, то може да осигури допълнителна подкрепа, когато се комбинира с други методи за контрол на топлината в апартамента.

Чрез комбиниране на няколко метода едновременно – от затваряне на прозорците със завеси, проветряване на прозорците вечер и през нощта, до малки мерки като наливане на вода до прозореца – можете значително да намалите забележимите ефекти от топлината, без да използвате климатик.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com