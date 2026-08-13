Пророчествата на Ванга се сбъднаха!

Британското издание „Юнилад“ публикува сензационен материал, според който две от пророчествата на баба Ванга за 2026 г. вече са реалност.

Пророчицата е предвидила, че изкуственият интелект ще завладее ключови сектори, предизвиквайки трудови сътресения и етични дебати - тенденция, която се потвърждава и от медии като „Бизнес инсайдър“ на фона на масовите съкращения в технологичния сектор.

Останалите ѝ предсказания включват геополитическо напрежение между Китай и Тайван, пряк сблъсък между Русия и САЩ, както и интензивни природни бедствия. Изминалата част от годината бе белязана от опустошителни земетресения във Венецуела, температурни рекорди и пожари в Европа, както и горски бури и наводнения в САЩ и Азия.

На този фон в къща музей „Ванга“ в Петрич бе отбелязана 30-ата годишнина от нейната смърт. Бе открита изложба от 18 икони, 3 дърворезби и 5 гоблена, дарявани на Ванга приживе. Председателят на фондация „Ванга“ Иван Драмов подчерта, че три десетилетия по-късно хората продължават да почитат пророчицата като светица, а мястото пази своята чудодейна сила.